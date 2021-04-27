Рецидивист устроил разбой в ростовской аптеке

В Ростове рецидивист пытался ограбить аптеку Фото: "КП" Архив

В донской столице задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения.

В местный отдел полиции поступило обращение о том, что неизвестный совершил разбойное нападение в аптеке. Оперативники выяснили, что 27-летний местный житель вечером вошел в торговый зал, взломал дверь, ведущую к кассовой зоне. Там он обнаружил кассира, вытащил нож и с угрозами потребовал отдать всю имеющуюся в кассе выручку. Но денег там не оказалось, поэтому грабитель схватил лежащий телефон и убежал.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника по горячим следам. А позже выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По факту хищения возбуждено уголовное дело.

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