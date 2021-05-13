Вдвое больше мужа-чиновника: Виктория Лопырева рассказала, сколько зарабатывает

Многие показался доход Лопыревой слишком скромным. Фото:instagram.com/lopyrevavika/.

Виктория Лопырева — теперь не только модель и светская львица, но и жена высокопоставленного чиновника. На днях зампредседателя правительства Коми Игорь Булатов отчитался о доходах семьи. Главным кормильцем звездной четы оказалась супруга.

Согласно декларации о доходах, в 2020 году Игорь Булатов заработал 864 416 рублей. Он владеет долей в квартире площадью около 51 квадратного метра. Зарегистрирована недвижимость в России.

О свадьбе Лопыревой и Булатова стало известно в конце 2019. Фото: instagram.com/lopyrevavika/.

Виктория за год заработала более чем в два раза больше — около двух миллионов. Она указала в декларации два люксовых автомобиля — «Мерседес Бенц S500» и «БМВ». Ростовская модель является собственницей доли в квартире площадью почти 38 квадратных метров.

В сети уже начали обсуждать заработок Лопыревой, посчитав два миллиона слишком скромным для нее доходом. Не удивительно, ведь ростовчанка — блогер-миллионник, известная модель и организатор популярных светских мероприятий. Она живет в одном из самых дорогих курортов мира, путешествует по миру, часто рекламирует известные косметические и ювелирные бренды.

Модель любит проводить время и в других теплых местах, например, на Мальдивах. Фото: instagram.com/lopyrevavika/.

Тем не менее официальная информация такова, что чету Булатова и Лопыревой можно назвать обеспеченной. Увеличатся ли доходы главы семейства, покажет время.

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