«Головокружительная»: «Мисс Россия» опубликовала «огненное» фото

Виктория Лопырева показала себя во время тренировки. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель из донской столицы Виктория Лопырева вместе с сыном и с мужем сейчас отдыхает в Дубае. Там девушка не только нежится под жарким солнцем, но и активно занимается спортом.

В своем микроблоге в «Инстаграме» Виктория Лопырева опубликовала снимок с очередной тренировки. Кадр собрал массу лайков и комментариев. Оно и не удивительно. На снимке Виктория запечатлена в провокационной позе и в обтягивающей спортивной экипировке.

- Спортом нужно заниматься для того, чтобы красиво выглядеть голой, - так шуточно прокомментировала фотографию Виктория.

Поклонники живо отреагировали на пост.

- Головокружительная, - написал один из подписчиков.

- Невероятная красотка, - поддержал другой фолловер.

- Вы всегда в отличной форме, - прокомментировал третий подписчик.

Ранее "КП-Ростова-на-Дону" писала о том, что Виктория Лопырева поздравила всех с Днем Победы.

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Виктория Лопырева отдыхает там вместе с сыном и мужем (подробнее)