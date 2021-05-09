«Мисс Россия» из жаркого Дубая поздравила ветеранов с Днем Победы

Виктория Лопырева с сыном и мужем отдыхает в ОАЭ. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель, красавица-блондинка Виктория Лопырева трогательно поздравила героев, ковавших Победу, с великим праздником.

Девушка опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» семейный снимок, на котором запечатлена она вместе с сынишкой и мужем.

Под фотокарточкой, сделанной в Дубае, она написала следующее: «Спасибо за наше настоящее! Почти пять лет войны и миллионы человеческих жизней. Центе то, что у вас есть. Сегодня. Здесь. Сейчас».

Пост собрал больше 85 тысяч лайков и сотни комментариев.

- Красивая семья, - написал один из подписчиков.

-Замечательный малыш, - отметил другой.

А многие просто поздравили Викторию с Днем Победы.

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