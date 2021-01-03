Любовь экс-бизнесмена Игоря Булатова и ростовской красавицы Виктории Лопыревой не дает покоя многим. Совсем недавно люди заподозрили проблемы в отношениях пары из-за того, что глава семьи начал усердно строить карьеру в республике Коми, пока его жена с сыном разъезжали по заграничным курортам.Во время разлуки из личного Instagram Виктории на время пропали фотографии ее супруга. Поклонников ростовской модели этот факт озадачил. Они стали строить различные версии о расставании пары.Судя по всему, перед Новым годом случилось чудо. Игорь Булатов решил на время каникул отстраниться от работы и провести время с супругой и сыном. Пара встретила 2021 год в Эмиратах.- Передать эмоции от возможности танцевать пять часов без перерыва в компании близких и друзей неспособно ни одно фото. Как же мы скучали по этим простым радостям! Жить нужно в кайф - здесь и сейчас! С Новым 2021-ым, - поделилась эмоциями Виктория Лопырева в своем Instagram.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВиктория Лопырева в откровенном мини рассказала о своей радостиСейчас девушка отдыхает в теплых краях (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.