Жена чиновника Виктория Лопырева продемонстрировала модный купальник и поблагодарила вселенную

Виктория Лопырева может гордиться идеальной фигурой. Фото: официальная страница Виктории Лопыревой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель из Ростова-на-Дону, длинноногая блондинка Виктория Лопырева в преддверии Нового года, как и многие, подводит итоги 2020 года.

Этот год был краеугольным в карьере ее супруга. Игорь Булатов был избран зампредом правительства Республики Коми.

Сейчас Виктория вместе с сыном отдыхает на Мальдивских островах. Девушка опубликовала свою фотографию на фоне океана. Перед объективом фотографа Виктория предстала в ярко-розовом купальнике необычного фасона. В качестве декоративного элемента лиф украшен мелкими бусами.

Под снимком Виктория написала, что ей есть за что поблагодарить вселенную. А еще девушка отметила, что ее переполняет чувство благодарности.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что Виктория Лопырева решила ознакомится с достопримечательностями Коми. Она уже увидела своими глазами геологический памятник в Троицко-Печорском районе - Маньпупунер. Она также побывала на знаменитой Пожарной каланче в Сыктывкаре, которая является памятником архитектуры.

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37-летняя знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с сыном, мамой и подругами. Эффектная блондинка показала фигуру на фото в откровенном наряде и восхитила фанатов.

АЛЛО!

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