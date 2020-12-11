Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в купальнике

Виктория Лопырева поехала на Мальдивы. Фото: Instagram Виктория Лопырева

37-летняя знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с сыном, мамой и подругами. Эффектная блондинка показала фигуру на фото в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре красавица подпрыгнула в воздух. Загоревшую модель запечатлели под лучами южного солнца на фоне Индийского океана и дельтаплана. Ростовчанка позировала на пляже в розовом купальнике.

Поклонники оценили фотографии и принялись делиться своим мнением: "Фигура на зависть всем", "Как можно быть красивой такой", "Виктория, вы просто прелесть", "Звезда в прямом смысле этого слова", "Завидую черной завистью".

На отдых в тропики Виктория Лопарева, судя по всему, поехала без мужа. Игорь Булатов сейчас осваивается в республике Коми, где этой осенью он получил хороший пост.

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