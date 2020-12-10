Виктория Лопырева решила показать малолетнему сыну красоты Мальдив

Виктория Лопырева полетела с сыном в тропики. Фото: Instagram Виктория Лопырева

Холода и сильный ветер, похоже, уже изрядно поднадоели ростовской красавице Виктории Лопыревой, хотя прошло только десять дней зимы. Блондинка вместе с малолетним сыном улетела на Мальдивы.

На отдых ростовская красавица поехала вместе с мамой и подругами. Теперь все они греются под лучами солнца и наслаждаются красотами тропиков.

Сын Виктории Лопыревой в последнее время все чаще ездит с ней в путешествия. Недавно молодая мама брала малыша с собой в Эмираты. Мальчик уже немного подрос и легко переносит перелеты.

Судя по всему, в путешествие Виктория отправилась без мужа. Виктор Булатов сейчас осваивается в Республике Коми, где он недавно получил хорошую должность. Виктория приезжала к мужу. Она делилась впечатлениями от захватывающей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

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