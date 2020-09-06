В центре Ростова-на-Дону пожар вспыхнул в доме на улице Станиславского

В центре Ростова вспыхнул пожар. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице вспыхнул пожар. В воскресенье, 6 сентября, загорелось двухэтажное здание, которое расположено в самом центре Ростова. Очевидцы сообщают, что пламя вспыхнуло около половины пятого вечера на улице Станиславского, в доме №39. В данный момент полыхает только кровля. Горожане незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных. Огнеборцы приехали через несколько минут. Они приступили к тушению пламени.

Пожар случился 6 сентября. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- По оперативной информации, площадь пожара достигла 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Пожар тушат 62 человека, на месте 21 спецмашина.

Огнеборцы быстро прибыли на место ЧП. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Причина возгорания пока неизвестна, ее предстоит выяснить специалистам.

Уже в 18:00 в ведомстве сообщили, что пожар локализован.

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Последние очаги возгорания ликвидировали в Тарасовском районе.

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