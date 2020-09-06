Масштабный пожар в Ростовской области полностью потушен

В Ростовской области потушили масштабный пожар. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области огнеборцы полностью ликвидировали масштабный пожар, который изначально охватывал собой четыре района - Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский и Тарасовский.

Наиболее сложная ситуация сохранялась в последнем из названных районов. Напомним, что пожар вспыхнул 2 сентября и только сегодня, 5 сентября, в 12:45 пожарным удалось полностью ликвидировать последние очаги возгорания в Тарасовском районе. Общая площадь пожара составила 1598 гектаров.

- В тушении пожара принимали участие порядка 500 человек, 130 единиц техники. Всего авиацией произведено 392 сброса воды, общим объемом 1691 тонна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Продолжает гореть уже только Тарасовский район.

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