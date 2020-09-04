"Третий день борьбы": Масштабный пожар в Ростовской области никак не могут потушить

В Ростовской области третьи сутки полыхает лесной пожар. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В Ростовской области третий день продолжает полыхать лесной ландшафтный пожар.

На данный момент огнеборцы не могут победить пламя только в Тарасовском районе. В Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районе возгорание удалось ликвидировать. Режим ЧС введен в трех районах. В тушении помогают пять вертолетов и самолет-амфибия Бе-200. Только за истекшие сутки они осуществили 148 сбросов воды, а это более 440 тонн.

Стихия бушевала в четырех районах. Фото: Правительство РО.

По словам сотрудников регионального МЧС, наиболее сложная сейчас обстановка в районе хуторов Дубы и Садки. Спасатели, работающие поблизости, постоянно окарауливают подступы к жилым домам.

- В течение дня проводились работы по тушению пожара с воздуха семью воздушными судами. Всего они осуществили 141 сброс воды. В общей сложности в тушении пожара принимали участие 480 человек и 130 единиц техники, - сообщил замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области по ГПС Ярослав Гладченко.

Напомним, что изначально пламенем были охвачены четыре района Ростовской области. Кроме того, в региона бушует сильный ветер, что осложняет работу пожарных. Губернатору сообщили о том, что за время ЧС пострадали 49 человек и погибла 85-летняя дончанка. Стоит отметить, что в тушении пожара огнеборцам на помощь пришли добровольцы из местных жителей, которые попытались оградить свои дома от возможного возгорания.

Сотни людей задействованы в тушении. Фото: ГУ МЧС России по РО.

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