На данный момент в некоторых местах пожар уже ликвидирован. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области вторые сутки бушует масштабный природный пожар, который затронул сразу несколько районов. По данным Главного управления МЧС, общая площадь возгорания составляла 521 гектар. Несколько домов оказались уничтожены, один человек погиб, 46 пострадали.

Огнем были объяты Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский районы. На борьбу со стихией спасатели задействовали почти полтысячи человек и более 100 единиц техники. Подключили даже вертолеты и специальные самолеты, с которых на землю сбрасывали воду.

Всех людей, которые проживали на охваченной огнем территории, эвакуировали. Ксения, сестра которой находилась в хуторе Дубы, рассказала, что лично поехала и забрала ее на машине. Также поступили многие другие дончане.

- Мы подъехали, там были спасатели, пропустили нас. Людей в Тарасовском районе из ближайших хуторов и поселков перевезли в станицу Митякинскую. Там всех разметили в техникуме. Огонь уже подходил к домам, люди вышли с лопатами с ведрами, готовы были сами тушить. Многие помогали спасателям, - рассказывала девушка, которая стала очевидцем событий.

Некоторые дончане остались без крыши над головой. Фото: ГУ МЧС по РО

В станице Митякинской находится техникум агротехнологий и питания. Он располагается в самом центре - на улице Ленина. Вокруг только жилые здания, никакого леса, поэтому людям ничего не угрожает.

- У многих местных были свои машины, сами уехали. У кого не было транспорта, тех эвакуировали спасатели, - рассказывает девушка.

По официальным данным, всего были развернуты пять пунктов временного размещения для людей общей вместимостью более 300 человек. В результате пожаров пострадали 64 строения, в том числе 15 жилых домов.

На данный момент в некоторых местах пожар уже ликвидирован. В 9:40 удалось полностью потушить пламя в Красносулинском районе. На других территориях спасатели продолжают борьбу.

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