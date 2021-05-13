На Дону стартовал конкурс на разработку типового проекта модульного дома культуры

Эксперты рассказали о конкурсе на разработку типового проекта модульного дома культуры. Фото: пресс-служба Заксобрания

В Ростовской области объявили открытый архитектурный конкурс на разработку проектов модульных домов культуры. Он стартовал 13 мая, а завершится 27 августа. Цель конкурса – разработка проектов современных домов культуры как многофункциональных социокультурных центров, реализованных путем строительства мобильных зданий сборно-разборного типа. Участниками конкурса могут быть специалисты в области архитектуры и проектирования – организации, мастерские, творческие и авторские коллективы, а также отдельные авторы. Конкурс пройдет в 2 этапа.

Этой теме была посвящена пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечали члены жюри и эксперты конкурса: депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по культуре Александр Шолохов, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике, депутат Светлана Мананкина, председатель донского отделения Союза архитекторов России Алексей Полянский, заместитель министра культуры Ростовской области Евгений Кондрашев.

ВОПРОС О МОДУЛЬНЫХ ДК НАЗРЕЛ ДАВНО

Как отметил в начале мероприятия Александр Шолохов, вопрос необходимости строительства ДК остро стоит во всей стране.

- При этом мы имеем замечательное наследство от советского периода, которое выражено в тех Домах и Дворцах культуры, которые были построены в огромном количестве. Но все имеет свойство ветшать. И, к сожалению, эти постройки тоже. Причем, как те из них, которые были построены по хорошим проектам, и которые на самом деле представляют серьезные произведения архитектурного искусства, так и те, которые строились, что называется, на скорую руку, - завил депутат Государственной Думы.

А в некоторых населенных пунктах ДК отсутствуют вовсе. Одним словом, объем работ по ремонту и тем более по созданию Домов культуры – огромный.

- При этом, если речь идет о капитальном ремонте или строительстве – это колоссальный объем работы и финансовых вложений. Для сравнения – ремонт самого незначительного в плане размера Дома культуры выливается в сумму порядка 80 -200 и более миллионов рублей. При этом очевидно, что ремонт продержится 10 или 20 лет, но потом придется возвращаться к таким же существенным затратам, - продолжил Александр Шолохов.

К тому же, многие здания уже морально устарели и не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют граждане к Домам культуры и к предоставляемым там услугам. Поэтому возникла идея дублировать решения, которые были уже многократно использованы, например – те же ФАПЫ в сельских территориях. Это – модули.

- Когда говорят «модульные конструкции», то сразу, почему-то, представляют что-то такое кубическое и недолговечное. Но современная модульная конструкция имеет гарантированный срок использования – это 25 и более лет. Она быстро возводится и стоит в разы меньше тех затрат, которые бы потратили на ремонт. Удешевление, в том числе, возникает и из-за того, что не требуется такого большого количества документации, как при капитальном строительстве, - сообщил спикер.

По словам Александра Шолохова, очевидно, что модульные Дома культуры нужны.

ЗАДАЧА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

- Этот вопрос поднимался еще пять лет назад на съезде парии «Единой России». Он также обсуждался с главой государства на Совете по культуре при Президенте РФ пару лет назад. Есть поручение Владимира Владимировича Путина о том, что этот вопрос нужно решить системно и комплексно, - заявил Александр Шолохов.

И Ростовской области предстоит стать пилотным регионом в реализации масштабного проекта. Это – не только большая честь, но и огромная ответственность.

- Я рад, что Ростовская область в этом вопросе является и зачинщиком, и реализатором первых шагов. Я искренне рассчитываю, что те шаги, которые мы будем делать, станут образцом для всей страны в решении вопроса обеспечения Домами культуры поселений, - сказал Александр Шолохов.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НУЖНЫ ИДЕИ

Светлана Мананкина, в свою очередь, сообщила, что в региональном бюджете на 2022-2023 год уже заложено финансирование на создание 10 модульных домов культуры.

- Мы с коллегами долго анализировали поставленные задачи, и пришли к выводу, что реализация в жизнь проекта тормозится одним фактом – нет в стране, к сожалению, хороших примеров таких быстро возводимых Домов культур. Если вспомнить советское время , то Дворцы культуры, Дома культуры и даже клубы всегда проектировались лучшими архитекторами. Эти объекты были своего рода лицом города. И нам бы не хотелось, переходя на формат быстровозводимых Домов культуры, потерять это лицо. Мы совершенно уверены, что эти здания не могут выглядеть как заправочная станция или как сетевой супермаркет. Поэтому пришли к выводу, что нам нужен такой механизм, как архитектурный конкурс. Он поможет привлечь к проектированию лучших архитекторов, - рассказала Светлана Мананкина.

Как сообщила депутат Заксобрания, вместе с экспертами были подготовлены конкурсные документы со всеми требованиями и критериями для модульных ДК. Их можно посмотреть на сайте Dkro.ru.

- В техзадании мы прописали не только то, что требуется по закону в таком проекте, но и те критерии, которые бы мы хотели заложить в эти здания и с точки зрения функционального зонирования – то есть какие помещения там должны быть, чтобы они отвечали потребностям современного общества, и требования к архитектурно-планировочным решениям. Документ этот разработан совместно с экспертами из сферы культуры, архитектуры и дизайна, и мы надеемся, что в его рамках наши конкурсанты смогут предложить нам качественное и современное решение, - рассказала Светлана Мананкина.

Но перед тем, как поставить точку в подготовке главного конкурсного документа, депутаты Заксобрания спросили у дончан, какими они видят ДК будущего.

В онлайн-опросе участвовали почти 4000 человек. Из них 26 процентов – непосредственно сотрудники ДК. Остальные – это пользователи ДК из самых разных уголков Ростовской области.

Таким образом, по словам Светланы Мананкиной, парламентарии выяснили у людей, какими они хотят видеть свои дома культуры - с точки зрения организации пространства, досуговых мероприятий, просветительских форматов и так далее

- Немаловажным было узнать для нас и то, что жители нашей области, кроме развлечений и проведения досуга, желают иметь в новых ДК пространство для планирования и проведения добровольческих, волонтерских акций, - прокомментировала парламентарий Заксобрания.

МЕХАНИКА КОНКУРСА

В ходе пресс-конференции был представлен алгоритм проведения конкурса.

Отбор проектов будет проводиться в два этапа. На первом этапе будут собираться портфолио участников, а также их концептуальные предложения. Затем будет отобрано от 6 до 9 авторских проектов, в которых далее будут прорабатываться конкретные детали внешнего вида и внутреннего содержания модульных ДК уже с привязкой к конкретным земельным участкам. Ко второму этапу конкурса, который пройдет в конце августа, члены жюри отберут 3 победивших проекта. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей: за 1 место – 500 тыс руб., за 2 место – 300 тыс. руб., за 3 место – 200 тыс. рублей.

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