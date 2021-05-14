«Человека можно убить и сковородой!»: Известный писатель Данил Корецкий рассказал, как не допустить преступлений с применением оружия

О преступлениях с применением оружия и ситуации вокруг казанской трагедии поговорили с экспертом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О преступлениях с применением оружия и ситуации вокруг казанской трагедии мы поговорили с признанным оружейным экспертом, полковником МВД в отставке, профессором права и писателем Данилом Корецким. Эфир на радио "КП-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM вы сможете услышать 14 мая в 17:03.

"НЕ РУЖЬЮ СТРЕЛЯЕТ - ЧЕЛОВЕК!"

- Если говорить о предупреждении преступлений с применением оружия, то надо помнить, что есть причины, условия и поводы преступлений, - начал разговор Данил Аркадьевич. - На это нужно обращать внимание, прежде всего. Есть поговорка в так называемой американской Стрелковой Ассоциации: «Ружья не убивают людей. Людей убивают люди». Надо воздействовать на причины и условия преступлений.

К слову, Корецкий когда-то вывел такую классификацию оружейного оборота: законный оборот оружия, незаконный и криминальный оборот оружия.

- Так вот, я убежден, что воздействовать надо на криминальный оборот оружия в первую очередь, - считает эксперт. - С применением криминального оружия совершается больше всего преступлений. Я сам проводил исследования по орудиям преступлений. Жена мужа убила иконой. Бомжа забили насмерть палкой сухой колбасы. Убили человека крышкой от скороварки, а недавно муж жену убил тушкой замороженного гуся. Значит ли это, что на скороварку нужно получать разрешение?

Случай в Казани, конечно, вопиющий. Я даже не знаю, что я сам бы сделал с этим негодяем, но у нас ведь как: ограничить продажу оружия, ужесточить его законное, подчеркну, законное получение – это проще и дешевле, чем применять те меры, которые действительно необходимы.

"ДЖИН НЕ ПОЯВИТСЯ СИЮ СЕКУНДУ"

- Еще один аспект очень важный – как он нес оружие по городу? - задается вопросом гость эфира. - Ведь это немыслимая совершенно вещь! Но объяснения этому, конечно, существуют. Во-первых, люди боятся. Это правда. Во-вторых, люди не доверяют полиции. И это правда. Потому что, если бы он, например, в Германии пошел по улице с оружием в руках, сразу позвонили бы в полицию, она приехала через минуту и его бы незамедлительно задержали. У нас понимают, что это бесполезно и не хотят связываться.

Сейчас по всей стране проверяют тревожные кнопки.

- Но ведь джин не появится сию секунду, не схватит его за шиворот и не выбросит из школы, - рассказывает Корецкий. - Пока полиция приехала, сколько он успел человек перестрелять?! А вы знаете, что норматива вызова полиции на место происшествия у нас не существует? Я когда-то этим вопросом занимался и знаю. Процитирую, что написано в документах по этому поводу: «Время прибытия наряда определяется оперативной обстановкой, служебными задачами, выполняемыми нарядами полиции в конкретный момент времени». Понимаете?

Профессор считает, что физическая, подготовленная охрана в школе – это фактор, который может сыграть положительную роль.

- В школу сейчас не пускают кого? Родителей, - говорит писатель. - Я вот сам за внучкой часто прихожу. Идет дождь, например, логично было бы зайти в вестибюль, но не пускают. Приходится стоять на улице. А преступник – пожалуйста. И в принципе, если сотрудника Росгвардии поставить на вход в школе, то уже с оружием в здание преступник в большинстве случаев не зайдет. Физическая защита имеет значение. Но тут надо говорить не только о подготовке такого охранника, но и об оплате его услуг. Ему надо, прежде всего платить.

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