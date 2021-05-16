ЧП произошло вечером. Фото: ПОПОВА Екатерина.

Накануне, 15 мая, в Ростове-на-Дону загорелся автобус. ЧП произошло около 21:40 на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки, там загорелся автобус, следовавший по маршруту №40. На место выехали оперативные службы региона. Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, спустя 13 минут возгорание удалось полностью ликвидировать.

- По ходу движения возникло задымление в задней части автобуса. Предположительно - замыкание в электропитании, - рассказали в городском Департаменте транспорта. - Газовое оборудование находилось в исправном состоянии. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. Пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что автобусу чуть больше двух лет. На место происшествия выехал замглавы Администрации города Дмитрий Симков. В результате, автобус был эвакуирован в течение двух часов.

Известно, что пострадали пять пролетов контактной сети: около 150 метров лежали на земле и были обесточены в целях безопасности. Аварийная бригада несколько часов работала на месте, чтобы ликвидировать последствия. И в 00:31 движение было открыто для транспорта.