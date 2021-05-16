В Ростове на ходу загорелся автобус с пассажирами

Почти сразу на место приехали спасатели. Фото: соц. сети; инстаграм (rostovnews61)

Сегодня, 15 мая в Ростове-на-Дону прямо во время движения загорелся пассажирский автобус №40. Это произошло на пересечении Стачки и Тружеников почти в 22:00. Как сообщили в администрации города, машина была новая, 2018-года года выпуска.

Изначально в задней части, где установлены двигатели, появился дым. Он быстро распространился по салону. Водитель остановился автобус, открыл все двери и выпустил людей. В департаменте транспорта пояснили: "Предположительно - замыкание в электропитании".

Когда все пассажиры покинули автобус, он загорелся, как факел. Огонь полностью окутал машину, прохожие снимали все на телефон, выкладывали в интернет. Через 10 минут прибыли спасатели и потушили пламя. Никто из людей не пострадал, но вот транспорт выгорел почти полностью.

- Автобус будет эвакуирован в течение двух часов. Контактная сеть восстановится, - добавили в администрации.

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