Реку Темерник загрязняли сточными водами темно-красного цвета

Власти зафиксировали сотни свалочных очагов вдоль устья реки. Фото: правительство РО

Власти Ростовской области провели масштабный рейд вдоль русла реки Темерник в Ростове-на-Дону. Как сообщили на сайте регионального правительства, в результате был обнаружен факт загрязнения природы сточными водами.

Нечистоты бардового цвета сбрасывали в районе проспекта Королева. Заместитель министра природных ресурсов и экологии области Алла Кушнарева рассказала, что сейчас выясняется, кто именно мог организовать подобную деятельность. Примечательно, что с 2017 года власти выявили 148 выпусков сточных вод в русло Темерника. 57 из них уже ликвидировали, 52 - попросту замуровали.

- Всю реку поделили на восемь участков, которые внимательно обследуют наши инспекторы, - добавила Кушнарева. - По итогам рейда, если выявим новые стоки, будут начаты административные расследования.

На этом ущерб донской природе не заканчивается. За 4 года постоянных наблюдений обнаружили огромное количество свалок вблизи устья реки. На данный момент из 225 "мусорных точек" ликвидировали большинство, а именно - 200.

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