Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 15 мая: заразились еще 205 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 мая 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 15 мая в Ростовской области выявили еще 205 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже 91130 жителей Дона. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 170 пациентов, а всего - более 81 тысячи.

Большинство новых инфицированных, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идет Зерноградский район, Батайск и Новошахтинск. На данный момент лечение в стационарах получают 1510 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 145.

За последние сутки в результате заражения скончались 13 жителей. Это восемь женщин в возрасте от 61 до 91 года, а также пятеро мужчин – от 60 до 89 лет. У всех врачи диагностировали различные хронические заболевания. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в области стали 4211 человек.

На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 367203 человека, за сутки – 9458. Завершили вакцинацию 261833 жителей.

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