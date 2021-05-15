"Храните девственность!": супруги, прожившие вместе более 60 лет, рассказали секреты крепких отношений

Владимир и Валентина Горкины.

15 мая весь мир отмечает главный праздник тех, кто делит свою жизнь со второй половинкой - День семьи. В Ростовской области живет немало людей, способных долгие годы хранить друг другу верность, любовь и уважение. Некоторые из них вместе уже более полувека. Примером для подрастающего поколения может стать семья Горкиных из небольшого донского поселка Каменоломни. В этом году они отметят 61 год совместной жизни.

ПЕРЕПИСЫВАЛИСЬ ДВА ГОДА

- Мы никогда не расставались, даже в мыслях не было, - говорит супруга Валентина Назаровна. - У него была любовь с первого взгляда, а я сразу не придала этому серьезного значения. Молодая была...

Сейчас Валентине Назаровне 82 года, а ее супругу, Владимиру Михайловичу - 84. Познакомились в далеком 1959 году в доме у общих знакомых в одном из отдаленных поселков Ростовской области. Молодая девушка сразу приглянулась парню, но проявлять свои чувства он не спешил. Сначала надо было освоить профессию, устроиться на работу и только потом начинать ухаживания. 22-летний юноша прошел обучение на слесаря и начал трудиться на локомотивном депо родной станции Каменоломни.

- Мы познакомились и стали переписываться. Все это продолжалось в течение двух лет. В письме он впервые признался мне в любви. Тогда я училась на заочном в Ростовском педагогическом институте. Одновременно работала в Сталинграде, - вспоминает Валентина Назаровна. - Когда ехала на сессию на поезде, останавливалась на станции, где он жил и работал. Несколько раз мы виделись, общались.

МУЖ И ЖЕНА - ОДНА...

В декабре 60-года молодая пара решила пожениться. Владимир забрал супругу на свою малую родину, где они живут по сей день. Спустя 12 лет его назначили начальником паспортного стола, чуть позже - участковым целого района. За ответственную работу Горкин удостоен самых разных наград. Не отставала от успехов мужа и Валентина. Всю свою трудовую деятельность - 50 лет она посвятила работе с детьми. Прошла путь от рядовой воспитательницы до заведующей детским садом. Оба супруга отмечены почетным званием "Ветеран труда".

В семье Горкиных родились два здоровых мальчика. А сейчас, когда уже и внуки стали взрослыми, стали присматривать за правнуками. Это пример того, как три поколения слились в одно целое.

- Я бы хотела дать совет молодым. Нас очень огорчает этот современный гражданский брак. Мы с мужем называем это просто - блуд: молодежь живет во блуде, - говорит Валентина Назаровна. - Современное поколение лишает себя таких прекрасных минут, когда люди встречаются, объясняются в любви, хранят свою девственность до свадьбы. Потом наступает настоящий медовый месяц, а не то, что сейчас. Все растеряли, растратили...

По словам 82-летней женщины, чтобы пронести отношения сквозь года и даже десятилетия, необходимо иметь терпение.

- И ссоры есть, но это не значит, что надо разбегаться. Где поссорились, там и помирились. Есть пословица: муж и жена - одна душа. И еще одна: не нужен клад, если у мужа с женой лад, - поделилась жизненной мудростью счастливая супруга.

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