«Играла дурнушку в спектакле, дразнили из-за зубов»: как выглядели титулованные красавицы в детстве

Одноклассники Алины не могли подумать, что с ними учится будущая королева красоты. Фото: instagram.com/ms.alinasanko.

Ростовская область уже давно считается родиной самых красивых девушек страны. Дончанки четыре раза побеждали в конкурсе «Мисс Россия», а также завоевывали другие титулы. Однако признанные всеми красавицы не всегда вызывали восхищение и зависть. «КП» показывает, какими были титулованные модели в детстве и юности.

В 2018 году ростовскую область прославила Оксана Воеводина. Девушка выходила замуж не за кого-нибудь, а короля Малайзии Мухаммада V. Выяснилось, что до его величества красоту Оксаны оценили на конкурсе «Мисс Москва». Длинноногая эффектная брюнетка без труда получила корону победительницы.

Оксана Воеводина играла дурнушку в школьном спектакле. Фото: instagram.com/rihanapetra, Ольга Кубышева.

Кто бы мог подумать, что в таганрогской школе, где училась Воеводина, она не выделялась. А в школьном спектакле «Не родись красивой» Оксана сыграла главную роль — дурнушки Кати Пушкаревой.

Еще одна известная ростовчанка Полина Диброва в 2017 году стала «Миссис Россия 2017». Однако сама Полина признавалась, что в детстве не считалась первой красавицей.

— Меня дразнили из-за больших зубов, задумчивости/залипания и в последствии большого роста и бюста, — однажды написала девушка в «Инстаграме».

Полину Диброву дразнили в школе. Фото: instagram.com/polinadibrova.

Уже в юности Полина стала успешной моделью, в том числе благодаря отличной фигуре. А улыбка в свое время не оставила равнодушным мужа — известного шоумена Дмитрия Диброва.

22-летняя Алина Санько в 2019 году завоевала титул «Мисс Россия» и скоро представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Одноклассники вспоминали Алину как скромную, увлеченную учебой девушкой. А учителя до сих пор помнят активистку и гордость школы — казалось, девушка больше думала об учебе, а не короне красоты.

Учителя до сих пор помнят гордость школы Алину Санько. Фото: школа № 1 города Азов.

Одна из первых победительниц «Мисс Россия» Виктория Лопырева тоже больше времени отдавала учебе. Занималась английским и рисованием, мечтала стать экономистом. Юную Викторию трудно узнать на старых фото — светленькая долговязая девушка. А вот в модельном агентстве на нее уже тогда возлагали надежды, а в 16 лет она стала «Фотомоделью Дона».

Виктория Лопырева уже в юности побеждала в конкурсах красоты. Фото: "Имидж-центр".

На одном из старых фото Анастасия Костенко — трогательная девочка со смешными хвостиками. Примерно через десять лет милая школьница станет «Мисс Россия 2014». А на фотокарточках будет красоваться изящная девушка с большими голубыми глазами и идеальной волной каштановых волос.

Анастасию Костенко сложно узнать на старых фото. Фото: instagram.com/kostenko.94.

Сложно поверить, что на следующем снимке будущая «Мисс Россия 2006», солистка группы «ВИА Гра» и модель Татьяна Котова. Наверное, узнать Татьяну на старых фото можно только по густым светлым волосам. Девушка и сейчас сводит своими кудрями с ума тысячи поклонников.

У Татьяны всегда были красивые волосы. Фото: instagram.com/kottova.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будущая жена короля Малайзии в школьном спектакле играла дурнушку

А любимым уроком у Оксаны Воеводиной был английский язык. (Подробности)

Ростовская модель Анастасия Костенко показала подписчикам милое детское фото

На фото с маленькой Костенко была изображена ее подруга. (Подробности)

Директор школы, где училась «Мисс Россия 2019»: «В ее дневнике одни пятерки и четверки»

В родном городе Алина Санько побеждала в олимпиадах по архитектуре и искусству. (Подробности)

«Вела дневник страданий»: самая красивая мама России Полина Диброва начала зарабатывать с 13 лет

Девочка с первой зарплаты купила мобильный телефон. (Подробности)