Будущая жена короля Малайзии в школьном спектакле играла дурнушку

История «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной заставила всех девушек России поверить в сказку. Наша соотечественница вышла замуж даже не за принца, а за настоящего короля! 25-летняя длинноногая брюнетка и 49-летний король Малайзии Мухаммад V поженились еще в июле во дворце жениха. А в конце ноября пара с размахом отпраздновала свадьбу в Москве. Благодаря этому пиру на весь мир и стало известно о бракосочетании.

Теперь к списку известных выпускников добавилась еще и Воеводина.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

Школа в Таганроге, в которой училась новоиспеченная супруга короля, считается одной из лучших в городе. Ее закончили поэт-песенник Михаил Танич и артист Влад Ветров. А теперь к списку известных выпускников добавилась еще и Воеводина. Правда, на доске почета ее фотография пока не появилась.

- Настоящая фамилия Воеводиной — Горбатенко. Она училась у нас все 10 классов. Когда по телевизору пошли новости про москвичку, вышедшую замуж за короля, мы даже не поняли, что это наша ученица, - признаются педагоги. - Уж шибко девочка изменилась.

Школьная учительница Татьяна Пирогова.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Учительница Горбатенко Татьяна Пирогова говорит, что в классе Оксаны было много эффектных красоток. Будущая королева терялась на их фоне.

- Вообще, это был класс, в котором были очень красивые девочки, некоторые занимались модельным бизнесом, - вспоминает Татьяна Николаевна. - Все как на подбор - высокие, длинноногие. А Оксана, не сказать, чтобы как-то сильно выделялась. По сравнению с другими девочками, Оксана была очень скромной. Ни в какие модельные агентства не ходила, одна учеба на уме. Я помню однажды они с подружками придумали сценку для школьного праздника из сериала «Не родись красивой» . Так вот роль Кати Пушкаревой, которая из серой мышки превратилась в красавицу, досталась Оксане. Они сами так решили.

Оксана в первом ряду справа.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

НИКАКИХ МАЛЬЧИКОВ НА УМЕ

- У ребят был конкурс «Мисс класса», это было в 8 классе, - вспоминает Пирогова. - Участвовали все 14 девочек. Пришлось участвовать и Горбатенко. Оксана очень увлеклась, было видно, что она мечтала победить. Но, увы, мальчики в жюри выбрали королевой другую ученицу. Повторюсь: пока одни осознанно шли в модели и крутили романы, Оксана занималась учебой, особенно английским. И даже побеждала в олимпиадах по иностранному языку. Девочка мечтала посмотреть мир. Я не помню, чтобы у нее в школе было какое-то другое увлечение, помимо учебы. А еще у нас был так называемый «Трудовой десант». Ученики прибирались в школе. И Оксана никогда не отлынивала — активно махала веником.

Оксана всегда участвовала в школьных мероприятиях. Фото: архив "КП".Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Коллеги Пирговой добавляют:

- Лидерские качества Оксаны были намного слабее, чем у ее одноклассниц. Сложно было представить, что ее имя прогремит на всю страну. Это была очень скромная девочка. Но когда Оксана закончила школу и вышла из тени своих подружек, она сразу стала намного ярче и увереннее в себе.

Кстати, многие одноклассники Оксаны тоже добились успеха. Одна из девочек выиграла конкурс красоты в Испании, другая снялась в клипе заграничного певца.

Оксана сидела за третьей партой в левом ряду.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

СПАСИБО РЕКЛАМНОМУ КОНТРАКТУ ЗА ЗНАКОМСТВО С КОРОЛЕМ

Папа Оксаны Воеводиной живет на два города, занимается частной медицинской практикой в Таганроге и Ростове. На каждого пациента - минимум 20 минут времени. Люди довольны: врач хороший. А то, что теперь у него статус королевского тестя, их не смущает.

- Сейчас многие девчонки мечтают повторить путь вашей дочери и выйти замуж за короля... - прерываю я прием доктора.

- А надо ли повторять ее путь? - отвлекается папа Оксаны. - Какая разница — король или нет. Главное — чтобы человек был хороший.

- А как ваша дочка познакомилась с Мухаммадом?

- На ювелирной выставке в швейцарском городе Базель. Она там работала моделью.

История «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной заставила всех девушек России поверить в сказку. Фото: Instagram.com

После того как Оксана победила на конкурсе «Мисс Москва-2015», известная ювелирная компания Jacob & Co сделала красавицу своей моделью. В рамках этого сотрудничества в 2017 году девушка отправилась на ювелирный форум. Здесь ее нарядили по-царски. Она дефилировала с шикараными браслетами и в короне из колумбийских изумрудов. Король Мухаммад был на выставке с частным визитом. Очевидцы говорят, что когда монарх увидел Оксану в королевском наряде, все другие красавицы перестали для него существовать. Король лично подошел и познакомился с Воеводиной-Горбатенко.

- В тот же вечер дочка позвонила мне, - продолжает отец. - Она сказала: «Папа, со мной познакомился на выставке один человек. Представился королем. Мне продолжать с ним общаться?». Я ответил: «Не смотри на то, король он или нет. Главное — какой он человек».

По этим лестницам шагала будущая королева. Фото: архив "КП"Фото: Ольга КУБЫШЕВА

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