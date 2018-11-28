2018-11-28T12:44:06+03:00
Общество

Дневник жены султана Оксаны Воеводиной: из отвязной ростовской девчонки - в королевы Малайзии

Провокационные фото, хайповые посты, яркие тусовки, - мы выяснили, какой была жизнь 25-летней красавицы до знакомства с королём
Виктор ГОВОРОВОксана АРТЕМОВА
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Из обычной девчонки - в королеву. Фото: личная страница Оксаны ВоеводинойИз обычной девчонки - в королеву. Фото: личная страница Оксаны Воеводиной
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История Оксаны Воеводиной заставила всех девушек России поверить в сказку. Выйти замуж — нет, не за принца, как пела Сердючка, а за настоящего короля — с властью, богатством, дворцом, прислугой - это ли не мечта всех женщин? Модели из Ростова-на-Дону это удалось.

После переезда в Москву, где она поступила в знаменитый университет имени Плеханова, роскошная длинноногая брюнетка вела яркую и насыщенную светскую жизнь. Танцы в клубах, ночные гонки по Кутузовскому, романы с парнями. Все эти истории девушка активно описывала в своем Твиттере. Веселая карусель эмоций, которая так нравится многим подросткам и которая глубоко затягивает. Но Оксана быстро осознала, что это путь в никуда. И решила кардинально поменять обстановку. Итог вы уже знаете, ведь эту свадьбу не обсуждает только ленивый.

Король по достоинству оценил красоту донской казачки. Фото: соцсети

Король по достоинству оценил красоту донской казачки. Фото: соцсети

Еще бы: настоящий монарх, 49-летний король Малайзии Мухаммад V сочетался законным браком с 25-летней победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, простой девчонкой из многодетной семьи.

Самый насущный сейчас вопрос для молодоженов — появление на свет наследника. Хотя 49-летний правитель был женат (развелся за 10 лет до встречи с русской красавицей), детей у него пока нет. По информации "КП", молодые сейчас проходят медицинское обследование в немецкой клинике - хотят стать родителями (подробности)

Дневник султанши.

«Могла и плеткой по попе получить»: Молодая жена короля Малайзии выросла в строгой казачьей семье

- Мой отец воспитывал меня в строгости, - рассказывала о себе Оксана. - Росла я на примере своей семьи. Мои родные, дедушка, донские казаки. А что такое казачья семья? (улыбаясь) Можно и плеткой по попе получить. Папа, как и дедушка, у меня очень строгие. Честно скажу, в детстве отца сильно боялась, а сейчас понимаю, что только благодаря ему получила хорошее воспитание и знания. (подробности)

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