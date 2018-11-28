Родные «Мисс Москва»: Король Малайзии и Оксана сыграли в Барвихе свадьбу понарошку. Настоящая прошла еще в июле

СМЕНА ЧЕХОВУ

Раньше жители Таганрога гордились тем, что в их городе родились Чехов и Раневская. Теперь в разговорах гораздо чаще слышится новое имя - Оксана Воеводина. 25-летняя красавица выскочила замуж за настоящего короля - правителя Малайзии.

Соседи помнят Оксану скромницей, но уже в 2015 она щеголяла по сцене в купальнике.Фото: архив КП

Впервые об Оксане заговорили в городе три года назад, когда она завоевала корону «Мисс Москва». А теперь у девушки новый виток славы.

- Король мог бы и покрасивее себе найти, - хихикают девчонки у входа в музыкальную школу, где работала мама королевы. Я показываю им свежий номер «Комсомолки» с Оксаной на обложке.

Сотрудники музыкальной школы откровенничают:

- Оксана была скромной девочкой. А вот ее мама довольно раскованной. Людмилу взяли на ставку концертмейстера, учителя по фортепиано. Пришла устраиваться на работу и вместо стула уселась на краешек стола директора. Ну шеф ее тут же одернул. Проработала у нас Люда до 2010-го. Когда дочка окончила школу, написала заявление на увольнение по собственному. Вместе с Оксаной она переехала в Москву.

Музыкальная школа, в которой проработала королевская теща, находится в самом центре Таганрога.Фото: Ольга ГОПАЛО

Коллеги королевской тещи шушукаются: пусть Оксана рано не радуется. Еще неизвестно, сколько там у короля таких, как она.

Кстати, таганрогские сплетницы в чем-то правы. В Малайзии по традиции мужчина имеет право взять в жены до пяти женщин. Правда, прежде чем привести в дом очередную пассию, он должен спросить согласие предыдущей жены.

Соседка помнит Оксану маленькой девчонкой.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ЛУЧШЕ БЫ НАШЛА БЕДНОГО, НО РУССКОГО!»

Семья "Мисс Москва" Оксаны Воеводиной жила не в квартире, а в целом коттедже в центре Таганрога. От чужих глаз его закрывают черные ворота, на двери кодовый замок. Дом сделан на манер европейских, даже стеклянная веранда с витражами. Мансарду, говорят, глава семейства сделал сам. Сейчас здесь живет няня младшей сестренки королевы. Она присматривает за домом. Семья, уезжая в Москву, решила не продавать недвижимость.

Дом в верандой - тот самый, в котором жила теперь уже королевская семья.Фото: Ольга ГОПАЛО

- Ей богу, про свадьбу ничего не знала до вчерашнего вечера, - уверяет няня Таисия Егоровна. - В Интернет глянула и обалдела. Я младшую с 11 месяцев нянчу, Оксана к тому времени школу оканчивала. Потом в Москву переехала и в институт поступила. Сюда она редко приезжала и максимум на день, поцелует в щечку со словами: «Здравствуйте, бабушка». У нас тут в округе все говорят: «Лучше бы Оксана жениха попроще нашла, но нашего русского». Этот король младше ее матери всего на год. Да и Негоже веру менять!

В 2015-м девушка стала "Мисс Москва".Фото: "КП" Архив

Соседи нынешней королевы передают из уст в уста новость о ней.

- Конечно помню, - говорит бабуля из соседнего дома. - С нашими девочками Оксана бегала, играла. Да только все они разъехались, одни старики остались. Я думаю, наша королева носу сюда не покажет теперь. Она девчонка такая: всегда добивалась, чего хотела. Захочет куклу. Родители тут же ей купят. Захочет коньки, на следующий день уже идет кататься на каток. Вот из Таганрога в Москву, потом «Мисс Москва», теперь замуж за султана. Далеко пойдет. Её дед и бабка из казаков. Это, знаете ли, порода!

Соседи только и обсуждают прошедшую свадьбу. Фото: Instagram.com

В том же районе живет лучшая подруга матери Оксаны.

- Король не король, а веру-то зачем менять? - негодует подружка королевской тещи (попросила не называть ее имя - прим. ред.) - Ведь не 18 лет дурочке, в 25 уже понимать должна, отдавать отчет в том что делает. Не знаю, как мать ее пережила смену веры. Людмила - настоящая христианка, очень набожная. И в церковь ходит регулярно, и батюшка свой есть у нее. А тут дочь такое вытворила. Надеюсь это действительно того стоит.

Но вроде у Люды хорошие отношения с зятем. Этот Новый год она с дочкой провела в Малайзии. Тогда и познакомилась с королем. А ещё в июле у них там была официальная церемония бракосочетания. В Москве это уже так торжество: пир на весь мир.

На конкурсе красоты Оксане не было равных.Фото: "КП" Архив

СМЕЮТСЯ НАД ТЕСТЕМ КОРОЛЯ

Несмотря на то, что вся семья нынешней королевы уехала из Таганрога, отец красавицы продолжает жить здесь. Он работает ортопедом в детской больнице. Сейчас у него свой кабинет. Первичный приём от 1200 рублей.

- Я знаю его только с положительной стороны , - говорит пациент Андрей Федорович. - Он делал мне операцию, очень внимательный и заботливый доктор.

Больница, в которой работает теперь уже тесть султана.Фото: Ольга ГОПАЛО

А между тем в больнице только и обсуждают: что у них работает тесть короля. Кто-то говорит, что после замужества дочери доктор стал нелюдимым - закрылся в себе. А медперсонал за спиной посмеивается: "От какого там племени его дочь жена короля? И сколько таких королей по всему миру".

Роскошная свадьба состоялась в престижном комплексе на Рублевском шоссе. Фото: Instagram.com

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