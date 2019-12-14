2019-12-14T15:27:17+03:00
Общество

Ростовская модель Анастасия Костенко показала подписчикам милое детское фото

На фото с маленькой Костенко была изображена ее подруга
Иван ТИМОФЕЕВ
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Костенко поделилась снимком из детства. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в ИнстаграмКостенко поделилась снимком из детства. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм
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Ростовчанка Анастасия Костенко показала подписчикам трогательное детское фото.

На снимке была изображена модель со своей лучшей подругой Евгенией. На голове Анастасии были завязаны два хвостика с красными бантами. Девочка улыбалась своей обворожительной улыбкой, также, как и ее подруга. Под снимком модель опубликовала стихотворение собственного сочинения, которым поздравила Евгению с 25-летием.

- Четырнадцатого декабря,

Когда снежок наш Сальск укутал,

Ты родилась, душа моя,

Чтоб стать мне самым лучшим другом!

Росли с тобой плечом к плечу,

Играя в куклы, вырезалки,

Хранили детство и мечту,

Чтоб пронести без перепалки!

Подписчики девушки отметили поразительное сходство Анастасии в детстве и ее дочери Миланы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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