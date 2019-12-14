Ростовская модель Анастасия Костенко показала подписчикам милое детское фото
Ростовчанка Анастасия Костенко показала подписчикам трогательное детское фото.
На снимке была изображена модель со своей лучшей подругой Евгенией. На голове Анастасии были завязаны два хвостика с красными бантами. Девочка улыбалась своей обворожительной улыбкой, также, как и ее подруга. Под снимком модель опубликовала стихотворение собственного сочинения, которым поздравила Евгению с 25-летием.
- Четырнадцатого декабря,
Когда снежок наш Сальск укутал,
Ты родилась, душа моя,
Чтоб стать мне самым лучшим другом!
Росли с тобой плечом к плечу,
Играя в куклы, вырезалки,
Хранили детство и мечту,
Чтоб пронести без перепалки!
Подписчики девушки отметили поразительное сходство Анастасии в детстве и ее дочери Миланы.
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ИСТОЧНИК KP.RU