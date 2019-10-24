Беременная Анастасия Костенко «провоцирует» выкидыш из-за любви к старшей дочери
Супругу известного футболиста Дмитрия Тарасова вновь раскритиковали. Молодой маме досталось за слишком большую любовь к старшей дочери Милане.
Все дело в том, что сейчас модель носит под сердцем второго ребенка. Анастасия старается избегать стрессов, правильно питается, много гуляет, но все это сводится на нет из-за того, что почти на пятом месяце беременности молодая берет на руки дочь Милану.
Неравнодушные подписчики принялись убеждать Анастасию Костенко в том, что ее поведение может навредить ребенку.
- У меня знакомая была беременна на 5 месяце, и пожалела разбудить маму скупать первого ребенка годовалого. У нее начались роды. Она родила пятимесячного малыша, тот шевелился бился в судорогах и умер, она себя никогда за это не простит в жизни! Рассказала она мне это, плача, - написала olushkahomecristal.
Молодые мамы со всей страны советовали прекратить носить девочку на руках, ведь это может быть опасно для второго ребенка, появления которого с нетерпением ждут муж и свекровь модели.
- Настя хватит тоскать ее на руках?!Ты же в положении, - советовали женщины.
Сама же молодая мама попыталась оправдаться за свой поступок, подчеркнув, то что Милана настолько мила и очаровательна, что это очень сложно.
Стоит отметить, что в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сейчас не все гладко. Глава семьи пока не нашел новый футбольний клуб, а модель учится и готовится к рождению второго ребенка. Кроме того, супруги планируют переехать в другой дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU