2019-10-24T12:06:01+03:00
Общество

Беременная Анастасия Костенко «провоцирует» выкидыш из-за любви к старшей дочери

Жену футболиста предупредили о последствиях
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Модель ждет второго ребенка. Фото: Instagram Анастасия КостенкоМодель ждет второго ребенка. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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Супругу известного футболиста Дмитрия Тарасова вновь раскритиковали. Молодой маме досталось за слишком большую любовь к старшей дочери Милане.

Все дело в том, что сейчас модель носит под сердцем второго ребенка. Анастасия старается избегать стрессов, правильно питается, много гуляет, но все это сводится на нет из-за того, что почти на пятом месяце беременности молодая берет на руки дочь Милану.

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-Тссс, мама, никому не говори, это секрет! Обожаю эту маленькую бусинку Ей всего год и 3, но она уже знает мои слабые места и ловко этим маневрирует
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Неравнодушные подписчики принялись убеждать Анастасию Костенко в том, что ее поведение может навредить ребенку.

- У меня знакомая была беременна на 5 месяце, и пожалела разбудить маму скупать первого ребенка годовалого. У нее начались роды. Она родила пятимесячного малыша, тот шевелился бился в судорогах и умер, она себя никогда за это не простит в жизни! Рассказала она мне это, плача, - написала olushkahomecristal.

Молодые мамы со всей страны советовали прекратить носить девочку на руках, ведь это может быть опасно для второго ребенка, появления которого с нетерпением ждут муж и свекровь модели.

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Как всегда, с фотографией не определилась, разместила все 4 . Так сказать, выгуливаю очаровательный кардиган . Кстати, этой осенью и зимой особенно актуальны вязаные изделия А ещё, я рада, что совершенно случайно наткнулась на страницу @alis_lalo. Прислала ей фотографии желаемых моделей, свои мерки и вместе мы подобрали цвета и пряжу . Это рекомендация от души, ведь девушка действительно старалась и получилось все именно так, как я хотела Самое главное: используют только высококачественную пряжу, преимущественно натуральных составов( Италия и Турция). Вяжут по индивидуальным меркам, без привязки к стандартным размерам. У них только ручная работа P.S. В моем детстве своим рукоделием меня баловали мама и бабушка Я тоже, между прочим, вязала и вышивать любила P.P.S. И все же, какая фотография больше нравится ? 1,2,3 или 4?
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- Настя хватит тоскать ее на руках?!Ты же в положении, - советовали женщины.

Сама же молодая мама попыталась оправдаться за свой поступок, подчеркнув, то что Милана настолько мила и очаровательна, что это очень сложно.

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Прогулка перед обеденным сном P.S. Фото сделано на новый фотоаппарат! Разница, конечно, большая . Завтра СТОП нашего розыгрыша( наконец-то). Столько я всего интересного выслушала Начиная от банальных вопросов, заканчивая обвинениями в обмане. Фух, теперь можно выдохнуть. А, чуть не забыла, не нужно писать в Директ и под фото участвую , будьте внимательны
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Стоит отметить, что в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сейчас не все гладко. Глава семьи пока не нашел новый футбольний клуб, а модель учится и готовится к рождению второго ребенка. Кроме того, супруги планируют переехать в другой дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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