«Близнецы друг за друга горой»: как живет донская семья с тройняшками

Анну с детьми выписали из перинатального центра в 2019. Фото: Ольга ГОПАЛО

В 2019 году в семье Анны и Александра Чувашловых из Белой Калитвы произошло тройное пополнение. У супругов родились близнецы — старший Андрюша, средний Артем и младшая Настя. Все заботы о малышах легли на плечи молодых родителей, которые еще к тому же занимались большим дромашним хозяйством. Анна Чувашлова рассказала, каково это — кормить, купать, баюкать и вставать по ночам сразу к трем малышам.

ТРОЙНАЯ КАТАСТРОФА

Анне есть, с чем сравнивать воспитание близнецов — у пары есть 14-летний сын. Девушка шутит: «Воспитывать как одного, но в три раза сложнее». Любое действие, что купанием, что прогулка, с малышами — целая история.

Семья в полном составе. Фото: instagram.com/bkalitva_raiyon.

— Когда кормлю детей, кладу им всем тарелки и ложечки. Одному даю ложечку с едой. Пока он пережевывает, иду ко второму и так далее. Укачивать проще — сразу купили три колыбельки, чтобы всех одновременно качать. Правда все равно приходится по ночам вставать, баюкать каждого на руках, — говорит Анна.

Врачи в местной поликлинике оказались понимающими. Пока близнецам не исполнился год, педиатры приходили к семье на дом. Сейчас к врачам приходится ходить самостоятельно — для этого маме и папе нужен еще один сопровождающий — бабушка или старший сын.

— Особенно тяжело было, когда начали резаться зубки. У всех троих в одно время. Я почти не спала — тройная катастрофа. С другой стороны, не нужно мучиться по очереди три раза подряд, — не унывает Анна.

Александру пришлось оставить работу ради воспитания малышей. Фото: instagram.com/bkalitva_raiyon.

МУЖУ ПРИШЛОСЬ УЙТИ С РАБОТЫ

Все заботы Александр и Анна делят на двоих - один сидит с детьми, другой хлопочет по дому и наоборот. По словам молодой мамы, бабушки и другие близкие время от времени приезжают и подменяют Анну и Александра. Но в это время супруги тоже не сидят без дела — нужно поработать в огороде, покормить скотину. У Чувашловых, как и у многих сельских жителей, большое хозяйство.

— Держим и кур, и уток, и телят, и поросят. Огородом занимаемся. Так получается экономить, да и хочется, чтобы дети росли на своих, домашних продуктах. Так что, появляется нянька — мы бегом в огород или по другим заботам.

Старший сын старается помогать родителям. Фото: instagram.com/bkalitva_raiyon.

Анна и супруг говорят, что не помнят, как прожили год — они не успевают ни спать, ни есть и «ходят, как зомби». Тем не менее отдавать малышей в садик они не торопятся.

— Мы уже записались на всякий случай, но пока сомневаемся. Сестры говорят, что там детям будет веселее с другими. Мы не думает о том, чтобы облегчить себе жизнь. Для нас главное, чтобы это не стало для них стрессом, — говорит Анна.

ВСЕ ДЕЛЯТ НА ТРОИХ

Анна говорит, что каждый из близнецов уже проявляет «свой» характер. Например, средний Артем оказался самым шустрым, раньше всех научился ходить и сказал первое слово. Но что особенно удивляет молодую маму — сплоченность еще таких маленьких и, казалось бы, несмышленых детей.

— Близнецы друг за друга горой! Конечно, один может другого и игрушкой ударить. Но если кто-то, упал и плачет, другой его сразу начинает жалеть. Одному дашь печенье, потянешься за второй. А повернешься — ребенок уже разделил печеньку на троих.

Настя - единственная дочка Чувашловых. Фото: instagram.com/bkalitva_raiyon.

БЮДЖЕТ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Бюджет на тройню тоже должен быть в три раза больше. Например, только 1 300 рублей в день у семьи уходило только на детские смеси — крошкам-тройняшкам требовалось особенное питание. Сейчас маме и папе немного легче. Дети питаются обычной едой, а большинство продуктов у сельчан свои.

— Все, конечно, по-разному, может отличаться у разных семей. Я, например, беру памперсы по средней цене, можно взять и дешевле. В месяц требуется на всех 30 тысяч. И это, если не учитывать игрушки и одежду, — признается Анна.

А вот жилплощадью проблем не было. После рождения тройняшек супругам выделили две квартиры.

ЕСТЬ ЛИ ВРЕМЯ НА СЕБЯ?

Такой вопрос в семье пока даже не появляется.

— Пока об этом можно только мечтать. Раньше хоть смеси были, теперь нужно еще выделить время на готовку. Так, мы с мужем друг друга сменяем, крутимся как-то. Родных нагружать не хотим, у них своя жизнь, свои проблемы. А мы же знали, на что шли, — говорит Анна.

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