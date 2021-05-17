Депутаты юга России поддержали 11 инициатив донских парламентариев

Все одиннадцать инициатив донского парламента были поддержаны депутатами юга России. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Волгограде прошло заседание XXXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Повестка была широкая, она включала в себя 75 инициатив, 11 из которых принадлежат депутатам донского Заксобрания.

Все вопросы, обсуждаемые на конференции ЮРПА, касались не только граждан отдельного субъекта Федерации, но и всех жителей Юга России. Кстати, эта конференция прошла в режиме живого общения впервые за полтора года пандемии.

Отметим, что помимо официальных мероприятий, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил Мемориальное кладбище, расположенное на Мамаевом кургане. Там он возложил цветы к памятной плите, установленной в честь наших земляков, сражавшихся и погибших в Сталинградской битве.

ПОВЕСТКА ДОНСКИХ ДЕПУТАТОВ

Предложения парламентариев Заксобрания Ростовской области затрагивали, прежде всего, экологию и социальную сферу.

- Это инициативы, касающиеся увековечивания памяти об участниках Великой Отечественной войны; включения участников локальных конфликтов конца 1980-х – начала 1990-х годов в перечень ветеранов боевых действий; порядка учета доходов граждан для признания их малоимущими и оказания соответствующей социальной помощи; вопросы поддержки НКО; упрощения процедуры исправления ошибок в реестре объектов культурного наследия, - рассказал главный спикер Законодательного Собрания Ростовской области, депутат Александр Ищенко.

Также наши парламентарии выступили за сохранения социальной доплаты временно трудоустроенным детям-инвалидам и детям, которые получают пенсию по потери кормильца.

В списке донских инициатив - отказа от полного перехода на закрытые системы теплоснабжения, упрощения условий получения специальных разрешений на движение по автодорогам крупногабаритной сельскохозяйственной техники; корректировки порядка распределения субсидий на экспорт строительных материалов.

СПАСТИ ДОН

В фокусе внимание донских парламентариев оказалась и экологическая обстановка в регионе. В частности, депутаты в очередной раз подняли вопрос о состоянии Донского бассейна.

Так, в ходе визита в Волгоград председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко совместно с председателем Волгоградской областной Думы Александром Блошкиным встретился с Председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам Николаем Николаевым. Тема встречи - инициатива донского и волгоградского парламентов по разработке государственной программы, направленной на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон.

Спикер донского парламента Александр Ищенко подчеркнул, что вопросы, связанные с реабилитацией Донского бассейна важны не только для Волгоградской и Ростовской областей. Это касается всей глобальной экосистемой Юга России, поскольку маловодье в реке Дон влечет повышения минерализации Азовского моря, что негативно влияет на биоресурсы и становится проблемой международного значения.

- Без помощи федерального центра, без помощи Государственной Думы нам не удастся продвинуть решение этого вопроса, - сказал спикер донского парламента Александр Ищенко, - очевидно, что реки – это федеральная собственность.

Александр Валентинович также подчеркнул, что Донской бассейн включает в себя территории пятнадцати субъектов Российской Федерации и то, что происходит на территории четырнадцати из них, Ростовская область получает как результат.

- И ни Волгоградская, ни Ростовская область не в силах повлиять на эту проблему в целом. Это проблема общегосударственного масштаба, - заявил донской депутат.

В результате парламентарии заручились поддержкой председателя профильного комитета Госдумы Николая Николаева. И в ближайшее время на площадке федерального парламента состоится заседание, на котором обсудят мероприятия, которые должны войти в программу по оздоровлению Донского бассейна.

ЗЕЛЕНЫЕ ПОЯСА

Еще одной важной темой обсуждения стало устранение правовых коллизий в деле создания «зеленых поясов» вокруг городов.

Дело в том, что в Ростовской области решение о создании вокруг региональной столицы лесопаркового зеленого пояса площадью 9500 га было принято Законодательным Собранием в декабре 2019 года.

- Но пробелы в федеральном законодательстве помешали перевести это решение в практическое поле. С такой же проблемой столкнулись наши коллеги из Калмыкии. Это характерно для городов Юга России, где много степных и пустынных зон. И прежде всего южным городам нужны такие зеленые пояса. Это проблема, может быть, не решится за один год, но есть уверенность в том, что мы добьемся результата, - отметил Александр Валентинович.

В итоге все 11 инициатив донских депутатов получили поддержку коллег.

Следующая XXXV Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации пройдет осенью этого года в Крыму.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области, в народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты», состоялось расширенное заседание Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Мероприятие было приурочено к 20-летию организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Дону прошло заседание совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Участники встречи обсудили Послание президента и выработали важные предложения (подробнее)