Автомобиль есть, а прав нет: Как ловят нарушителей, которых не должно быть на дороге

Сотрудники Аксайского районного ГИБДД готовы к вечернему рейду. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Сотрудники Аксайского районного ГИБДД готовятся к вечернему рейду. Цель спецоперации - поиск несовершеннолетних, которые вопреки правилам, управляют транспортными средствами. Ночь обещает быть веселой. Молодежь, не обремененная учебой, выходит покататься по району. Наш патруль планировал провести обход в станице Ольгинской и в ближайших населенных пунктах.

Проверка документов, сли они есть. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ЕЗДЯТ ВСЛЕПУЮ

- Так с виду не угадаешь, где за рулем малолетний водитель, в основном, полагаемся на чутье, - рассказывает инспектор ГИБДД. - Бывает, ездят на приметных заниженных автомобилях ВАЗ, которые купили сами, или же берут у родителей средней руки иномарки покататься тайком

По пути в Ольгинскую, привлекает внимание автомобиль "Део Матиз", который двигался по дороге с полностью открытым капотом. Он ехал со средней скоростью, при том, что у водителя малолитражки не было совершенно никакого обзора, потому что лобовое стекло было перекрыто.

Патруль остановил "Матиз". За рулем - пенсионер с просроченными правами и без страховки. На вопрос: "Зачем же он так ехал?", водитель ответил, что у него греется мотор, поэтому он на всю и открыл капот. Хотел перегнать автомобиль дочери в другой поселок, чтобы уже там починить.

- Бывает и такое, - комментирует инцидент госавтоинспектор. - Вот и представьте: он так собрался ехать по трассе, а уже темнеет... И по обочине иногда ходят пешеходы. Так и до беды недалеко.

В итоге, водителю выписали протокол и передали другой бригаде. А мы отправились дальше. Стемнело.

Составляем протокол. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

"ПО ПРИВЫЧКЕ УБЕГАЕТ"

- Если мы где-нибудь встанем, то, скорее всего, вся станица будет знать о том, что мы там, поэтому нарушители будут объезжать наш пост стороной. Нужно искать "с колес", - делится опытом специалист ГИБДД.

Долго ждать не пришлось. И уже патрульный автомобиль вступил в погоню за серой "шестеркой". Нарушитель при виде мигалок "дал по газам" и завернул в оживленный переулок. Еще минута и вот он уже выскакивает из автомобиля и скрывается за двором.

Еще несколько минут и "малец" в окружении десятка цыган выходит к нам навстречу. Начинается словесная перепалка с сотрудниками.

- Да это он по привычке убегает. Права-то у него есть, - с ухмылкой подметил один из общины. - Вы так лучше к цыганам не приезжайте!

На вопрос правоохранителей: "Зачем водитель начал скрываться от патруля?", парень ответил, что автомобиль снят с учета и не зарегистрирован. В результате, номера у авто изъяли и выписали постановление.

Под крики цыганского табора наш патруль снова отправляется в путь.

Только за четыре месяца текущего года в Ростовской области зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних водителей до 16 лет. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

"СХОДКА" НА МОЙКЕ

Проезжая по темной улочке, инспектор замечает синий ВАЗ. Еще мгновение и отечественная легковушка не спеша заворачивает на мойку. Автомобиль классический молодежный: лысая резина, стробоскопы-маячки вместо решетки радиатора, тонировка всех стекол, заниженная подвеска. Передвигаться на таком транспорте по закону нельзя, даже имея водительское удостоверение. Да и чутье стража порядка не подвело: за рулем оказался подросток без прав.

Постепенно, возле нашего патруля собирается толпа молодежи: мойка - место встречи местных автолюбителей. От слов переходим к делу: принято решение эвакуировать автомобиль. Юнец просит дать ему пару минут, чтобы забрать из машины вещи. Ими оказываются магнитола и пара колонок.

- Да, снимают всегда все, что можно, перед тем как увезти авто, - откровенничает водитель эвакуатора. - Стоянка же денег стоит, плюс штраф. Поэтому, как правило, такие водители-малолетки просто не забирают машины со штрафстоянки. Вот и прощается.

Из соседнего авто зазвучал молодежный рэп как раз в тот момент, когда расстроенный водитель без прав смотрел в след уезжающему эвакуатору. Скорее всего, свою "синюю ласточку" он больше не увидит...

Молодежь, как правило, выбирает такие модели авто. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НАША СПРАВКА

Управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, влечет наложение административного штрафа до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства. Кроме того, передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Семь человек погибли*. Только за четыре месяца текущего года в Ростовской области зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних водителей до 16 лет. В результате этих правонарушений семь человек погибли, а 26 получили травмы различной степени тяжести. *По данным Управления ГИБДД по РО.

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