"Никакой штраф не вернет ребенка": Какие выводы сделаны после ДТП с пятью погибшими подростками в Новочеркасске

Страшные кадры появились в тот же день.

Смертельная авария в Новочеркасске обсуждается всю неделю. В транспорте, магазинах, на улице, в интернете, люди спрашивают друг у друга, слышали ли они об этом трагическом случае и дают свою оценку произошедшему.

Один самых популярных вопросов в сети: как патрули ГИБДД могли пропустить эти «покатушки» и почему ночью не дежурили патрульные экипажи? И это при том, что патрульные экипажи ГИБДД дежурят круглосуточно. Так, только в Ростове порядка 25 экипажей заступают на ночное дежурство. Много это или мало – вопрос отдельный. Но так или иначе, на каждом перекрестке сотрудника ГИБДД поставить невозможно.

Шансов выжить практически не было.

Какие выводы сделаны службой из этой страшной трагедии и какое наказание может грозить родителям участников ДТП. Поговорили с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по РО Александром Мухиным.

Машина врезалась в дерево.

"ТО, ЧТО МЫ ТАКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ - ЭТО МИФ"

- Александр Владимирович, я читал, что количество таких происшествий, когда подросток травмируется или погибает, находясь за рулем транспортного средства, возрастает с потеплением на улице? Это правда?

- Ежегодно в апреле-мае мы наблюдаем всплеск ДТП, в том числе и с участием несовершеннолетних. В апреле прошлого года произошла авария в Белой Калитве чем-то очень похожая. Несовершеннолетний юноша втайне от родителей взял ключи от автомобиля и вместе с тремя друзьями поехал кататься по городу. Не справился с управлением, машина опрокинулась и врезалась в дерево. Два человека погибли: водитель 14-ти лет и пассажир 17-ти лет, двое несовершеннолетних участников ДТП с травмами были госпитализированы. Совсем недавно, в апреле уже нынешнего года 16-летний подросток, на мопеде в состоянии алкогольного опьянения врезался в «КамАЗ». В результате ДТП погибла его 15-летняя пассажирка.

- То есть, те профилактические мероприятия, которые ваше ведомство постоянно проводит, оказываются малоэффективными?

- Не соглашусь с вами. Количество таких ДТП все-таки снижается. Уверен, в том числе и благодаря тем мероприятиям, которые инициирует региональное Управление ГИБДД. Другое дело, что одними профилактическими мероприятиями автоинспекции проблему не решить. Поймите, ведь то, что инспектор ГИБДД ежедневно видит своими глазами жертвы подобных аварий, не делает его более черствым. У него тоже есть дети и, не смотря на форму или жезл, он, прежде всего, человек. То, что мы такие железные – это миф.

Но проблему аварийности на дорогах нужно решать в комплексе. Необходимо, чтобы постоянную работу со своими детьми вели родители в семьях. Очень многое зависит от того, как выстроены взаимоотношения между ребенком и родителем. К нашей профилактической работе всегда подключаются школы, психологи, служба ПДН. Вывод из этой страшной истории один – нужно всем нам работать более активно. Искать, возможно, новые формы профилактики.

То самое дерево.

"И ЗА СЕБЯ, И ЗА ТЕХ, КТО РЯДОМ"

- С одной стороны сейчас говорить о наказании, возможно, не совсем корректно. Родители участников этого происшествия наказаны сверх меры, они потеряли своих детей навсегда. Но с другой стороны, что грозит сегодня родителям с точки зрения закона?

- Сейчас проводится проверка. Материал, как вы знаете, находится на рассмотрении следственного комитета. Соответствующие выводы сделает следствие. По линии ГИБДД отмечу, что когда нами выявлен факт административного правонарушения, в данном случае, управление несовершеннолетним транспортного средства, в обязательном порядке составляется протокол на собственника транспортного средства в соответствии со статьей 12.7 части 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф составляет 30 тысяч рублей. Но, как вы правильно сказали, никакой штраф не вернет родителям их ребенка.

- Давать «порулить» своим детям очень вредная привычка…

- Вы абсолютно правы. Большинство водителей сейчас понимает, о чем мы говорим. Когда наши дети совсем маленькие, часто где-нибудь на загородной трассе мы сажаем их на колени и даем «порулить». Зачастую мы даже не осознаем, что в этот момент мы передаем им первоначальный опыт управления транспортным средством.

Дети подрастают, мы им показываем, как правильно переключить скорость, как войти в поворот и так далее. Нам хочется, чтобы они побыстрее стали самостоятельными. Но у них в руках страшное оружие. И вручаем им его мы – самые близкие люди.

Нельзя оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе. Нельзя самостоятельно обучать детей управлению транспортным средством. Всем свое время. Когда ребенок достигнет 16-18 –летнего возраста, в соответствии с законодательством, согласно ПДД, он пойдет в автошколу, выучится у профессионалов и получит водительское удостоверение, то есть право на управление автомобилем. Уже сейчас всем нам необходимо прививать своим детям чувство ответственности. И за себя, и за тех, кто с тобой рядом.

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