«Если мы разобьемся, я тебя любила!»: Погибшая с четырьмя подростками в ДТП в Новочеркасске школьница отправила голосовое сообщение

Пять школьников насмерть разбились в аварии.

Третий день не утихает шок вокруг трагедии, которая случилась в Новочеркасске. В воскресенье в 04:35 утра школьники насмерть разбились в ДТП: машина на полном ходу врезалась в дерево. Шансов практически не было: дети 13-14 лет погибли на месте. Еще одного – шестого - отвезли в больницу. Парень до сих пор находится в реанимации, медики отчаянно борются за его жизнь.

ЕХАЛИ НА «КРАСНЫЙ»

Уже известно, что сидевший за рулем школьник отмечал свое 14-летие сначала в квесте, а потом вечеринка продолжилась «по-взрослому». Один из старших товарищей сознался, что по просьбе молодежи купил шесть литров пива. Правда, по его словам, это было только в семь часов вечера. Но были ли ребята на самом деле пьяны, установит экспертиза: результаты следователями еще не озвучены.

Машина восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, Иван (имя изменено, - прим. автр.) забрал ключи от машины, пока взрослые спали и отправился гонять по городу вместе с друзьями.

Часть «покатушек» школьники решили заснять. На страничке выжившего появились «сторис», на которых отчетливо видно, что ездили они в машине по ночному городу с грубым нарушением правил дорожного движения – на красный сигнал светофора.

ЕДЕМ 160 КМ/ЧАС

Но кроме этого подростки-пассажиры слали друзьям голосовые сообщения. К сожалению, привести их дословно в печати нельзя, поэтом переводим на литературный язык.

- Мы едем 160 км в час. Если мы разобьемся, я тебя любила, - такое сообщение отправила одна из погибших девочек своей близкой подруге в ту ночь в 00:07.

Выжил только один.

А парень, сидевший рядом, отправил в школьный чат вот что:

- Я с другом еду на Hyundai Solaris. Меня штырит. Выходите гулять! Мы едем за вами! - это сообщение он отправил в 00:17 ночи.

Спустя 4 часа 18 минут ребят не стало…

«ПОМНИ…»

Сегодня, 20 апреля, прошли их похороны. В самом городе объявлен траур. Проводить школьников последний путь пришли сотни людей. Казалось, маленькое городское кладбище никогда не видело столько народу. Школьников-одноклассников пораньше отпустили с уроков. Многие пришли с цветами.

Подростков хоронили сегодня.

А сами ребята до сих пор не могут ответить на вопрос: «Почему их товарищи вместе оказались в ту ночь в одной машине?». И даже составили из первых букв имен погибших слово. Получилось «ПОМНИ», которое для каждого из них оно означает что-то свое.

Одноклассники верят, что шестой парень, ехавший в машине, все же выживет. И тогда слово-наказ «ПОМНИ» не станет глаголом «ПОМНИ…М», еще сильнее ранящим сердце.

То самое дерево.

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