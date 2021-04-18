«Взрослый купил им шесть литров пива»: пятеро школьников, погибших в ДТП в Новочеркасске, накануне отмечали день рождения

От удара о дерево от машины осталась груда металла. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Новочеркасске Ростовской области пятеро учеников седьмых и восьмых классов погибли, врезавшись на машине в дерево. Еще один ребенок находится в реанимации – врачи пока не спешат делать никаких прогнозов. Мальчик - в крайне тяжелом состоянии.

«КП-Ростов-на-Дону» узнала подробности страшной трагедии, случившейся утром 18 апреля.

"ЗАКАТИЛИ" БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Накануне, в субботу, отмечали День рождения Ивана (имена изменены – прим. Ред.). Ему исполнилось 14 лет. По этому поводу родные «закатили» большой праздник.

По предварительным данным, за рулем был 14-летний подросток. Фото: СОЦСЕТИ

Они разрешили сыну пригласить всех своих приятелей. Друзьями оказались 13-летние и 14-летние ровесники из разных школ города. В компании было шесть человек вместе с виновником торжества.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, мама именинника отвезла ребят на квест. Домой вернулись ближе к девяти часам вечера. Но этого развлечения подросткам показалось мало.

«ЕСТЬ СВОБОДНАЯ КВАРТИРА»

Тогда одна из девочек - предложила продолжить праздник, но уже без взрослых. Дело в том, что она недавно потеряла отца и ей в наследство досталась квартира, которая пустовала. Именно в ней и продолжили вечеринку.

- Ну какой же праздник без алкоголя! – решили друзья, которые чувствовали себя уже совсем взрослыми.

Понимая, что спиртное им не продадут, школьники попросили купить алкоголь знакомого взрослого и тот взял детям шесть литров пива. Источник издания «КП-Ростов» пояснил, что личность человека, согласившегося приобрести спиртное, уже установлена.

А ДАВАЙТЕ ПОКАТАЕМСЯ!

По предварительным данным, счастливый именинник, почувствовавший себя настоящим мужчиной, решил взять автомобиль родителей. Он вернулся домой ночью за ключами от легковушки и стащил их. Мама и папа в это время крепко спали.

После чего вся компания несколько часов каталась по городу. Единственный выживший после автокатастрофы снимал все на видео и публиковал кадры в соцсети. А в половину пятого утра иномарку с телами подростков нашли в переулке Машиностроительном.

По версии следствия, именинник, находившийся за рулем, не справился с управлением, машину снесло на обочину и автомобиль врезался в дерево.

"Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ!"

Пятеро человек скончались на месте происшествия. Один мальчик выжил, но он находится в крайне тяжелом состоянии. Подросток лежит в реанимации в местной больнице. Источник издания уточнил, что туда уже приехали врачи из Ростова. Медики решают, позволяет ли состояние раненого транспортировать его в донскую столицу.

В учебных заведениях о ребятах отзываются хорошо. Преподаватели говорят, что мальчишки и девчонки были из обычных, среднестатистических семей. Известно, что школы предложили родителям подростков помощь в организации похорон. Дата прощания с ребятами пока не известна.

"КП-Ростов" связалась с мамой именинника, но женщина сказала, что ничего не знает о подробностях страшной ночи.

Сейчас в деталях трагедии разбираются правоохранители.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

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