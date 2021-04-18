Опубликовано последнее видео со школьниками, разбившимися в ДТП в Новочеркасске

Только одному удалось спастись в этом жутком ДТП.

Жуткую трагедию, которая произошла 18 апреля в городе Новочеркасске, обсуждает весь город. В переулке Машиностроительном, по предварительным данным, иномарка на полном ходу врезалась в дерево.

В результате, погибли пять человек: 14-водитель и четверо его друзей, два парня и две девушки. Еще одного подростка доставили в реанимацию скорой медицинской помощи города. За его жизнь борются врачи, ребенок получил многочисленные травмы. В настоящий момент медики решают, можно ли осуществить его транспортировку в областной центр.

Утро 18 апреля унесло жизни пяти школьников.

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону» из собственных источников, накануне, у водителя был день рождения.

- Сам парень был единственным ребенком в семье: для него ничего не жалели. А вон оно как получилось, - говорит знакомая семьи.

Все утро на месте трагедии работали сотрудники правоохранительных органов.

Ночью детвора устроила прогулку на иномарке. Причем, похоже, один из подростков снимал видео того, как под молодежный рэп легковушка несется по ночному городу, в том числе и на красный свет. Первые «сторис» появились в сети на его странице со временем 03:08, а меньшечем через полтора часа ребят не стало…

Известно, что все дети дружили, но ходили в разные школы. А телефон выжившего парня в минуты трагедии находился в Сети. На его же странице опубликовано то самое видео, которое теперь предстоит изучить правоохранителям.

Многочисленные друзья и одноклассники оставляют слова соболезнования на страницах погибших.

- «Спи спокойно», «Царствие небесное», «Скорбим», «Земля пухом», - сейчас странички каждого в соцсетях пестрят этими комментариями.

"ПЛАЧЕМ ВСЕ УТРО"

Как рассказал источник в правоохранительных органах, все подростки были из благополучных семей. Учились в 7 и 8 классах. Были в меру непослушные: ровно настолько, насколько позволяет возраст. Но никто даже не мог предположить, что все может закончиться настолько печально.

- Моя дочь с одной девочкой дружила, с другим они в один детский сад ходили. Плачем все утро, - призналась одна из жительниц города.

Сейчас новочеркассцы несут цветы к дереву, где случилась трагедия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас в деталях трагедии разбираются правоохранители.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших.