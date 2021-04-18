В Сети появилось видео последствий ДТП в Новочеркасске, в котором погибли пятеро подростков

Пять погибли, один в реанимации.

Небольшой город Новочеркасск Ростовской области гудит с самого утра. Рано утром 18 апреля, около 04:30, в районе дома 6А по переулку Машиностроительный иномарка влетела в дерево.

Страшное утро в Новочеркасске.

Оказалось, что в салоне Hyundai Solaris находились шесть человек: все - подростки от 14 до 16 лет.

Как рассказал начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что практически не оставил шансов на спасение: трое парней и две девушки погибли. Еще одного пассажира легковушки увезли в больницу скорой медицинской помощи Новочеркасска.

По данным донского главка, за рулем находился 14-летний подросток, который также скончался от полученных травм. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства дорожного происшествия.

А тем временем в Управлении ГИБДД напоминают родителям, что необходимо контролировать местонахождение детей, не разрешать им гулять по ночам и прятать ключи от автомобиля, чтобы у детворы не было доступа к ним.

- Согласно статистике и анализу, подобные трагедии с участием подростков резко возрастают в апреле-мае, - добавили в ведомстве. - Родителям важно помнить: что нельзя в таком возрасте разрешать ребенку садиться за руль.

Иномарка врезаласьв дерево.

А тем временем, свою проверку проводит и прокуратура.

- На место происшествия незамедлительно выехали заместитель прокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора города Новочеркасска, - добавили в надзорном ведомстве. - Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Также будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. По окончании проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

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