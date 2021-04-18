Прокуратура начала проверку после смертельной аварии в Новочеркасске

Погибли пятеро молодых людей, еще один попал в реанимацию

После смертельного ДТП в Новочеркасске начала проверку областная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей или законных представителей. Сейчас на месте происшествия находятся зампрокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора Новочеркасска, - рассказали журналистам «КП – Ростов-на-Дону».

Трагедия случилась рано утром 18 апреля. По предварительным данным правоохранителей, подросток, который управлял Hyundai Solaris, не справился с управлением. Машина слетела в резерв дороги и врезалась в дерево. В итоге погибли пять человек - сам юный водитель и четверо его пассажиров. Шестой пострадавший попал в реанимацию.