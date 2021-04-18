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Происшествия18 апреля 2021 10:15

Прокуратура начала проверку после смертельной аварии в Новочеркасске

Трагедия произошла рано утром 18 апреля. Подросток за рулем иномарки не справился с управлением, и его машина врезалась в дерево
Ангелина СКИБА
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Погибли пятеро молодых людей, еще один попал в реанимацию

Погибли пятеро молодых людей, еще один попал в реанимацию

После смертельного ДТП в Новочеркасске начала проверку областная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей или законных представителей. Сейчас на месте происшествия находятся зампрокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора Новочеркасска, - рассказали журналистам «КП – Ростов-на-Дону».

Трагедия случилась рано утром 18 апреля. По предварительным данным правоохранителей, подросток, который управлял Hyundai Solaris, не справился с управлением. Машина слетела в резерв дороги и врезалась в дерево. В итоге погибли пять человек - сам юный водитель и четверо его пассажиров. Шестой пострадавший попал в реанимацию.

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