В Ростовской области завели уголовное дело по факту ДТП с погибшими подростками

В Новочеркасске после ДТП с пятью погибшими подростками возбудили уголовное дело. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

- Следственным подразделением полиции возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ, - уточнили в ведомстве.

Авария произошла рано утром 18 апреля, то есть сегодня. Известно, что за рулем Hyundai Solaris находился юноша 2007 года рождения. По предварительным данным, он потерял управление.

Машина слетела в резерв дороги и врезалась в дерево. В итоге погибли пять человек - сам водитель и четверо его пассажиров. Шестого пострадавшего увезли в реанимацию. Ранее проверку по факту аварии начала прокуратура.