"Девочки попросили купить пива, а я им отказывал": друг погибших подростков в ДТП в Новочеркасске рассказал свою версию случившегося

Евгений с одной из погибших. Говорит, они были, как брат и сестра. Фото: личный архив героя публикации

Друг погибших подростков при ДТП в Новочеркасске Евгений Хайменов, который купил детям пиво, рассказал свою правду случившегося. В разговоре с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" 22-летний парень признался, что очень давно был знаком с этими ребятами. Они долго уговаривали своего взрослого товарища купить им пива, чтобы продолжить отмечать день рождение на более "взрослой" ноте.

"КУСОК В ГОРЛО НЕ ЛЕЗЕТ!"

Евгений сначала не хотел выкладывать всю правду о том роковом дне перед трагедией, которая разлеталась на всю страну. Он признался, что уже вторые сутки не может нормально спать и очень сильно нервничает. По словам парня, журналисты, которые брали у него интервью, сделали его крайним.

- Я таким, как вы, рассказал все по человечески, чтобы люди знали все. А они переврали половину и вырвали мои слова из контекста, - говорит Евгений Хайменов. - Меня трусит, я не могу поспать, поесть, кусок в горло не лезет. А меня еще прессой давят. Это неправильно, - на одного человека нагнать столько корреспондентов.

Место аварии ранним утром.

"ГОВОРИЛИ "ПОЖАЛУЙСТА"

Он рассказал, что в тот день, когда его друзья-подростки отмечали день рождения, он находился с ними. Они встретились вечером на спортивной площадке.

- Мы стояли, парни занимались на турниках. Потом двое уехали играть в квест. Я зашел домой, а девчонки попросили купить им пива. Я отказывал и отказывал, они меня уговаривали. Говорили: "Пожалуйста". Они собирались вдвоем (девочки, которые находились в машине, - прим. автр.) сидеть дома всю ночь, - рассказывает парень.

В конечном итоге, парень согласился. На часах было около семи вечера. Он думал, что все будет хорошо, что они спокойно посидят дома. Затем Евгению стало плохо, поднялась температура. Чуть позже он вышел из дома, чтобы купить сигарет.

- И вот как раз купил им четыре "полторашки" пива, а потом пошел домой, - добавил парень.

То самое дерево. Фото: личный архив героев

"КУПИЛ ИМ ЧЕТЫРЕ ПОЛТОРАШКИ"

Первый звонок после этого был около 23 часов, предложили выйти на улицу, я отказался - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" Евгений. - Парень (он сейчас находится в реанимации, - прим. автр.) по голосу был трезвый. В трубку я слышал девочек и Ивана (имя изменено, - прим. автр.), который был за рулем. Они там веселились, орали. Потом позвонили еще около полуночи, опять предложили выйти, но я снова отказался. И вот утром такое происходит...

По его словам, они были очень-очень близкими друзьями. О самой трагедии Евгений знает не больше остальных, только слухи и версии.

PS: В истинных причинах трагедии предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Максимальное наказание, которое ему может грозить – штраф, но его размер определит только суд.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Шансов выжить практически не было.

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