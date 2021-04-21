ДТП в Новочеркасске с пятью погибшими подростками: рассказываем, кто виноват и как уберечь ребенка

Водитель легковушки потерял управление и врезался в дерево. Фото: ГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП в Новочеркасске погибли пять подростков, а один оказался в реанимации. Трагедию обсуждала вся страна, а горе нескольких семей обернулась социальной драмой. Выяснилось, что детям купил алкоголь взрослый друг. А затем, если верить голосовым сообщениям, школьники «гнали» по городу под 160 километров в час.

«КП» задала главные вопросы юристам и психологам. Эксперты ответили, кто несет ответственность за такие аварии, и как уберечь ребенка от необдуманных поступков.

В результате ДТП погибли пять человек, пострадал один. Фото: ГИБДД по Ростовской области.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА УГРОЖАЛИ СЕБЕ И ДРУГИМ

ДТП в Новочеркасске произошло в минувшие выходные. С 17 апреля шесть подростков, две девочки и четыре мальчика, отмечали день рождения друга. Есть предположение, что дети выпили пива и решили покататься по ночному городу. Якобы именинник без спроса взяли ключи от родительской машины, и вся компания пустилась в путь. Утром разбитый «Хендай Солярис» и пять бездыханных тел нашли местные жители. Выжил только один из пассажиров — юноша попал в реанимацию.

Остается только догадываться, как развивались события в ту злополучную ночь. Экспертизы назначены. Результатов пока нет. А правоохранители еще проводят свое расследование. Однако сразу выяснилось, что алкоголь детям купил их 22-летний друг Евгений. После трагедии он утверждал, что его уговорили девочки — обещали, что будут выпивать дома. В итоге Евгений согласился и достал для подруг шесть литров пива.

Евгений дружил с подростками, попавшими в аварию. Фото: соцсети.

Можно судить и о том, как проходили сами «покатушки». Около получночи подростки отправили одноклассникам и друзьям голосовые сообщения. Девочка рассказывала, что они едут на скорости 160 км/ч, а парень — что его «штырит». Под утро легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. Почти четыре часа дети «летели» на скорости, по сути, угрожая себе и другим.

ЧТО ГРОЗИТ ВЗРОСЛЫМ?

После аварии сильно «досталось» другу погибших Евгению. Парня обвиняли в безответственности и даже угрожали ему. Однако ничего кроме общественного порицания молодому человеку не грозит. Как пояснил юрист Ваган Бегларян, по закону молодой человек не понесет никакой ответственности.

А вот то, что дети 13 и 14 лет находились на улице поздно ночью — нарушение. Областное законодательство гласит, что подросткам младше 16 лет не могут находится в общественных местах после 22 часов. Полицейские могут остановить детей, а родителям потом выпишут штраф.

— Их законных представителей могут привлечь к ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Влечет предупреждение или штраф до 500 рублей, — комментирует юрист.

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ДТП

Если ребенок сел за руль, дела обстоят иначе. Автоюрист Владимир Стефанцев говорит, что юному водителю без прав выпишут штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Хозяину автомобиля придется заплатить до 30 тысяч. Кроме того, несовершеннолетнего нельзя вписать в полис ОСАГО, поэтому штраф увеличится на 800 рублей.

Серьезной ответственности не избежать, если поездка закончилась аварией.

— В случае ДТП возмещать весь ущерб будет родитель. Пострадавшие вправе подать в суд на родителей. Таких разбирательств, кстати, немало. Вполне реально получить компенсацию до миллиона рублей. Кроме того, хозяина авто могут лишить прав, — рассказал Владимир Стефанцев.

КАК НЕ ДОВЕСТИ ДО БЕДЫ

Психолог Полина Шаповалова говорит, что любой подросток может наделать глупостей. По ее словам, переходный возраст — самый трудный этап в жизни любого человека.

— Здесь можно привести такую метафору — это переход через минное поле, - говорит специалист. - Здесь и плохое окружение, и нестабильность психики из-за гормональных перестроек, и первый опыт в любви, и завоевание авторитета среди сверстников. И это лишь малая часть того, с чем может столкнуться ребенок.

Она советует почаще общаться с детьми и объяснять, к чему приводят те или иные поступки. Это непросто, ведь родители на время или навсегда теряют авторитет.

— Если и раньше между ребенком и родителем не было близких отношений, то в переходном возрасте ситуация усугубится. «Достучаться» до подростка будет очень и очень непросто. Поэтому моя главная рекомендация — с раннего детства выстраивайте отношения, проводите больше времени вместе, дайте тепло и заботу. Тогда ребенок будет знать, что в трудную минуту он может к вам обратиться.

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