Что грозит мужчине, купившему пиво подросткам, разбившимся в жутком ДТП в Новочеркасске

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Следователи назначили проведение судебных экспертиз в рамках расследования уголовного дела о страшном ДТП в Новочеркасске, унесшем жизни пяти подростков. Еще один юноша, пострадавший в этой аварии находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как уже сообщала «Комсомольская правда – Ростов», 18 апреля в 04 часа 36 минут компания подростков 14 и 15 лет (две девочки и четверо мальчиков), каталась по Новочеркасску на родительском автомобиле «хендай». На улице Машиностроителей, автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Итог – жуткий. Пятеро подростков, включая того, кто был за рулем, погибли на месте. Один – в больнице.

Пять человек, находившиеся в машине, погибли.

Известно, что накануне один из подростков отмечал свой день рождения. И вся компания отправилась пройти игру-квест. Потом подростки решили продолжить торжество без взрослых на квартире одной из девочек, которая пустовала. А ночью именинник тайком взял у родителей ключи от автомобиля (родители в это время спали) и повез всю компанию кататься по городу. В процессе поездки один из мальчиков снимал все на камеру мобильного телефона… Игра в «покатушки» закончилась трагедией.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – о дорожно-транспортном происшествии, в ходе которого погибли пять несовершеннолетних. Расследование ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области. Дело получило огромный общественный резонанс и находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», в следкоме по Ростовской области, поэтому ДТП уже назначены несколько экспертиз – шесть судмедэкспертиз и одна автотехническая. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, и тщательно проверяют всю информацию, предшествовавшую ей.

Иномарка врезалась в дерево.

Что касается появившейся (пока на уровне слухов) информации, что накануне роковой поездки какой-то мужчина якобы купил этой компании подростков шесть литров пива, то она пока не нашла своего официального подтверждения. Единственный выживший в аварии мальчик находится в таком состоянии, что расспросить его об этом пока невозможно.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды Ростов», что если и был вдруг такой мужчина, купивший пива подросткам, то максимум, что ему грозит – это административное наказание. Уголовным кодексом не предусмотрено наказание «за покупку пива». И за руль тот человек подростков не сажал…