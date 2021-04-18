Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства ДТП, в котором погибли донские подростки

Авария произошла сегодня около 4:30 утра. Погибли пятеро подростков Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП, которое унесло жизни пяти донских подростков. По версии следователя, машина, за рулем которой был 14-летний школьник, врезалась в дерево. Трагеди произошла рано утром в воскресенье.

Теперь у прокуратуры запросят все материалы этого дела. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

- Все участники аварии являются - несовершеннолетними, поэтому председатель Следственного комитета поручил инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов, - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла сегодня около 4:30 утра. Известно, что погибли пятеро подростков – водитель и пассажиры Hyundai Solaris. Это две девочки и трое молодых людей в возрасте от 13 до 14 лет. Еще один пассажир получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию БСМП Новочеркасска. Сейчас за жизнь ребенка борются медики.

Ранее предварительные данные поступили от донского главка МВД. Так, правоохранители рассказали, что трагедия произошла на улице Машиностроительной, в районе дома №6 «а». По версии МВД, юный водитель не справился с управлением, машина слетела с дороги и врезалось в дерево.

- Сейчас выясняются причины и условия, из-за которых молодые люди могли попасть в ДТП, - сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин.

После этого о начале проверки заявили в прокуратуре области.

- Организована проверка. Мы оценим, в том числе действия родителей или законных представителей, - рассказали журналистам «КП – Ростов-на-Дону».

Во второй половине дня полиция обнародовала информацию о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ.