«Были веселыми и честными»: друзья рассказали о пяти подростках, погибших в ДТП в Новочеркасске

Машина после столкновения с деревом превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Новочеркасске во вторник, 20 апреля, будут прощаться с тремя мальчиками и двумя девочками, которые разбились в ДТП. Иномарка на полном ходу влетела в дерево. Одному восьмикласснику удалось выжить, он сейчас в реанимации. Друзья погибших школьников, которым было всего по 13 и 14 лет, рассказали, какими они запомнили ушедших из жизни.

"МАШИНУ НИКОГДА БЫ НЕ ДАЛИ"

Так, по словам Даниила, который рос с подростками на одной улице, все дети были дружны с раннего детства.

- Наши школы - 15-ая и 20-ая - находятся рядом. Да и дома тоже по соседству, - рассказал парень. - Поэтому неудивительно, что все тесно общались.

По его словам, Иван (14-летний подросток предположительно находился за рулем врезавшегося в дерево автомобиля, имя изменено – прим. ред.) - был очень веселым, честным и открытым парнем. А еще у него были очень добрые родители. Они никогда ни в чем не отказывали сыну. Но вот только машину, уверен Даниил, никогда бы не дали.

- Ребята наверняка пошли кататься тайком от взрослых. Никто ж не знал об этом, - рассказал он «КП-Ростов-на-Дону». – Ваня, у которого был День рождения, любил гулять с нами, был открытый и часто шутил. А еще он был добрым и честным. Другой мальчик присоединился к нашей компании два года назад. Он с родителями приехал в Новочеркасск откуда-то. Тоже был отличным парнем. Да и вообще, все были веселыми, честными, открытыми. Никогда не ссорились друг с другом.

Шансов выжить практически не было.

УГОВОРИЛИ ПОКАТАТЬСЯ?

Надя, которая также была хорошо знакома с ребятами, а с некоторыми даже ходила в один детский сад, вспоминает о мальчишках и девчонках только хорошее.

- Раньше они вроде никогда не катались на машине. Даже не знаю, как так вышло, что в этот день Ваня оказался за рулем, - рассказывает Надя.

Но еще больше ее удивляет, почему в автомобиль села Марина (имя изменено – прим. ред.)

- Она очень хорошая, добрая, всегда всем помогала. Но не думаю, что вечером она согласилась бы гулять. Мне кажется, что ее просто уговорили покататься, - делится Надя.

То самое дерево, к которому несут цветы.

"В ЭТОЙ МАШИНЕ МОГЛИ БЫ БЫТЬ МЫ"

Кстати, и Надя и Даниил также могли в тот вечер оказаться в компании именинника. Но Надю не пригласили, зная о том, что у нее строгая мама, а Даниил уехал в тот день в Шахты.

Сейчас с родителями погибших школьников, а также с одноклассниками, работают местные и ростовские психологи.

Некоторые семьи потеряли единственных своих детей. Родители до сих пор не понимают, как могла произойти такая беда.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что за не сколько часов до того, как сесть за руль, ребята попросили взрослого мужчину купить им пива. Источник издания в правоохранительных органах региона уточнил, что это - не первый раз, когда школьники просили о подобной услуге прохожих. Так, в прошлом году, бездомная покупала им бутылку вина.

20 апреля, в день похорон, в Новочеркасске объявили траур.

«Комсомолка» приносит свои соболезнования родным и близким погибших.

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