Пятерых подростков, разбившихся в аварии в Новочеркасске, похоронят одновременно

Иномарка слетела с дороги и протаранила дерево. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В небольшом городке под Ростовом, в Новочеркасске, сегодня как никогда тихо. Горожане потрясены страшной трагедией, которая произошла в половину пятого утра в воскресенье, 18 апреля. Тогда в аварии погибли две девочки и три мальчика. Жизнь еще одного ребенка висит на волоске.

Восьмиклассник – единственный выживших из всех, кто находился в машине, сейчас в реанимации. У него серьезная черепно-мозговая травма. Мальчик впал в кому. Всем подросткам, находившимся в "Хендае Солярис", было по 13 и 14 лет.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» отец Ивана (имя изменено – прим. ред.), который, по предварительным данным, тайком взял машину родителей, похороны состоятся во вторник, 20 апреля.

По словам убитого горем мужчины, семьи, потерявшие детей, решили хоронить ребят в один день и в одном месте. Церемония прощания состоится на Яновском кладбище.

Как ранее сообщала «КП-Ростов-на-Дону», подростки отмечали 14-летие Вани. Именно он и сидел за рулем.

То самое дерево, к которому горожане несут цветы.

По словам отца подростка, накануне он связывался с родителями, чей сын лежит в реанимации.

- Вчера был живой. Что сегодня - пока не знаем, - с болью в голосе говорит мужчина.

Шансов у ребят почти не было.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что есть информация о том, что подростки перед тем, как сесть за руль, попросили прохожего купить им алкоголь. Мужчина якобы не отказал в просьбе и приобрел шесть литров пива. Но так ли это, и были ли дети действительно пьяны, установят специальные экспертизы, которые уже назначены.

Коллектив редакции «КП-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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