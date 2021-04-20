«Жизнь хрупкая, цените ее!»: В Новочеркасске простились с подростками, разбившимися в ДТП

В Новочеркасске прощаются со школьниками, которые разбились в жуткой аварии. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Рано утром, 20 апреля, Новочеркасск застыл от горя. Кажется, даже погода плачет вместе с родными и близкими по ушедшим ребятам – дождь не прекращается с самого утра. Сегодня здесь прощаются со школьниками, которые разбились в жуткой аварии. Автокатастрофа произошла в воскресенье, в половину пятого утра.

Из машины подростков извлекали с помощью специальной техники. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

По предварительным данным, один из восьмиклассников сел за руль. Не справился с управлением. Иномарка на полном ходу врезалась в дерево. Удар был такой силы, что пять человек погибли мгновенно. Им было 13-14 лет. За жизнь еще одного подростка борются врачи. Вот уже третий день мальчик находится в реанимации.

Казалось, на маленьком кладбище собрался весь город. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ОЧЕРЕДЬ ЗА ЦВЕТАМИ

Храм «на районе» – там, где жили практически все погибшие ребята - одноэтажное здание: пока без куполов и колоколен. Но уже к полудню сюда стекаются десятки людей, чтобы проститься с погибшими. Люди идут с красными гвоздиками и розами.

В ближайшем цветочном ларьке – очередь из ребят. Продавщица уже даже не спрашивает: «Зачем цветы?». Просто отбирает четное количество и перевязывает траурной лентой.

- Люди идут с самого утра, - тяжело вздыхает женщина, еле сдерживая слезы.

Школьников – тех, кто учился с погибшими детьми - отпустили с уроков пораньше. Для них заказали маршрутку: чтобы все, кто хотел, мог проститься с товарищами – сначала - в храме, потом - на кладбище.

На службу в храме пришли многие горожане. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

«ГОРЕ-ТО КАК СВЕЛО»

- Жизнь хрупкая, цените ее, дети, - с этими словами батюшка обратился к юным прихожанам. Многие не могли сдержать слез. А слова эти еще долго звучали эхом.

Пока шла служба, бабушке одного из подростков стало плохо прямо во время отпевания. Кто-то вызвал «скорую»: на месте медиков не оказалось.

В толпе перешептываются: тела некоторых погибших ребят настолько пострадали в аварии, что решено было хоронить в закрытых гробах. А еще, кажется, у родителей просто не осталось сил на слезы. От них ни на минуту не отходят психологи МЧС.

- Тяжело им дались эти дни, - перешептываются соседи погибших. - Вот горе-то как свело.

Даже видавшим виды сотрудникам кладбища такое приходилось видеть нечасто. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

«ВСЕ ПЯТЬ И ВСЕ РАЗНЫЕ»

Все пять и все разные. Парень, что, предположительно, был за рулем – спортсмен, душа компании, единственный ребенок - накануне, ему только исполнилось 14-ть.

Еще одна девочка, находившаяся в машине – красавица. Не так давно умер отец, и вот – новое горе. Ее подруга - из многодетной семьи - она, как могла, помогала родителям воспитывать младших братиков, буквально вынянчила.

На кладбище дежурили медики. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

А вот ее одноклассника похоронят в Армении – на родине. Семья мальчика не так давно переехала в Россию. Мама в ту ночь была на работе - был большой заказ - пекли Пасхи к празднику….

- Не могу поверить, - только и слышится в толпе.

Детей привезли на маршрутке. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

«НОЧЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

Старенькое кладбище никогда не видело столько людей одновременно. Кажется, что сюда стекся весь город. Но при таком количестве людей – давящая тишина. И все как в тумане. Только непрекращающийся дождь и венки, которые несут один за другим, возвращают в реальность. В воздухе – много боли. На гробу стоит подставка под учебники. Кто знал, что теперь она пригодится для последнего портрета...

Некоторых ребят хоронили в закрытом гробу. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Ребята признаются в разговоре друг с другом, что никак не могут прийти в себя после случившегося. Рядом с ними и родителями - школьные учителя и психологи, в том числе МЧС. Тяжело всем. Но держаться стараются: так нужно, другого выхода нет.

- У родителей наступила ночь на всю жизнь, - вздохнула одна из старушек, когда последний гроб с телом ребенка предали земле.

К слову, одна из подруг погибших призналась, что они часто в последнее время задаются вопросом: "Почему судьба свела ребят в одной машине?".

- Мы сложили первые буквы их имен и получилось слово "помни", - сказала школьница. - Наверное, для каждого оно будет означать что-то свое.

Венки от родных и одноклассников. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Случившееся должно стать уроком»: После смерти пятерых детей мэр Новочеркасска обратился ко всем родителям

В день похорон школьников в городе объявили траур (подробнее)

"Они попросили купить пива, а я отказывал": друг погибших подростков в ДТП в Новочеркасске рассказал свою версию случившегося

Евгений считает, что из него пытаются сделать крайнего. Из-за этого парень очень нервничает и не спит уже (подробнее)

«Были веселыми и честными»: друзья рассказали о пяти подростках, погибших в ДТП в Новочеркасске

В автокатастрофе выжил лишь один мальчик, сейчас он в реанимации (подробнее)