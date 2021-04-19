«Случившееся должно стать уроком»: После смерти пятерых детей мэр Новочеркасска обратился ко всем родителям

Именинник тайком от родителей взял ключи от машины и поехал кататься. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко в понедельник, 19 апреля, обратился к жителям города после трагедии, случившейся в воскресенье, в половину пятового утра. Тогда в автокатастрофе погибли три мальчика и две девочки. Еще один ребенок сейчас в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Глава города сказал, что случившееся должно стать всем уроком.

В аварии погибли пять человек.

"ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ"

- Я призываю всех родителей Новочеркасска обсудить случившееся со своими детьми, - сказал градоначальник. - Объясните им, какими страшными бывают последствия необдуманных поступков и пренебрежения правилами безопасности. Мы также усилим профилактическую работу в городских школах, проведем беседы как с самими учащимися, так и с членами их семей.

Также Юрий Евгеньевич отметил, что какие бы глупости ни совершали подростки, ответственность за них несут взрослые – родители и педагоги.

- С самого раннего возраста детей нужно учить основам безопасности – как собственной, так и чужой, - добавил он.

Юрий Лысенко также выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим детей.

В ГОРОДЕ ОБЪЯВЛЕН ТРАУР

Во вторник, 20 апреля, в Новочеркасске объявляется общегородской траур. В городе отменят все развлекательные мероприятия, приспустят флаги на государственных учреждениях. Также в этот день будут хоронить трех подростков.

Как ранее писала «КП-Ростов-на-Дону», подростки возрастом 13 и 14 лет отмечали день рождения друга. После квеста мальчишки, по предварительным данным, решили покататься на машине. Именинник якобы тайком от родителей стащил ключи от «Хендая Солярис». Не известно точно, сколько часов дети катались по городу. Выживший мальчик снимал «покатушки» на видео и выкладывал ролики в соцсеть.

В какой-то момент юный водитель не справился с управлением, иномарку занесло на обочину, и она протаранила дерево. Пять человек погибли на месте. Один ребенок сейчас в реанимации в местной больнице.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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