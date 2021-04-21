Аварию с пятью погибшими подростками в ДТП в Новочеркасске прокомментировал автоюрист

Чудовищная трагедия произошла рано утром 18 апреля.

Страшную аварию в Новочеркасске, в которой подростки разбились на иномарке, врезавшись в дерево, до сих пор обсуждает вся страна. По предварительным данным, за рулем был 14-летний водитель. Парнишка взял машину покататься и прихватил пятерых друзей. Выжил только один - вот уже четвертый день парень находится в реанимации. Какие-то прогнозы медики делать опасаются.

Шансов выжить у тех, кто находился в машине, практически не было.

По словам ростовского автоюриста Владимира Стефанцева, родственники потерпевших в этой аварии могут рассчитывать на компенсацию.

- Они в праве подать иски в суд на родителей парня, который был за рулем, - добавил собеседник "КП-Ростов-на-Дону", - так как смерть их детей наступила, к примеру, по вине водителя. Но для этого еще нужно дождаться результатов экспертиз и выводов следствия. И, кстати, таких разбирательств, сейчас довольно много. Получить до миллиона рублей - вполне реально.

ШТРАФ - ОТ 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

К слову, по статистике донского ГИБДД, в апреле-мае число аварий с участием подростков увеличивается. Школьники уже чувствуют себя совсем взрослыми. А устоять перед соблазном может далеко не каждый, вот только иногда детские шалости заканчиваются трагедиями.

Мы узнали, какое наказание ждет тех, кто сел за руль без прав.

- Если ребенка остановят за рулем, ему выпишут штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, - рассказал ростовский автоюрист Владимир Стефанцев. - Хозяину авто достанется еще больше - штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, нужно понимать, что ребенка без прав нельзя вписать с полис ОСАГО, а это еще плюс 800 рублей к наказанию. При этом, если ребенку больше 16 лет и он работает, значит формально может расплачиваться с государством сам. В противном случае все возместят его родители. Как правило, именно так и происходит.

По предваритльным данным, за рулем был 14-летний подросток.

КОМИССИЯ ПДН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАТЫ

А вот, если подросток за рулем находился в состоянии опьянения, то санкции станут еще жестче. В самом худшем случае, если суд докажет, что собственник самостоятельно посадил несовершеннолетнего за руль в таком состоянии, у него могут отобрать права на срок до двух лет.

- За ребенка всегда отвечает родитель, - продолжает собеседник. - Конечно, зависит еще от того, сколько лет юному водителю. Но в случае ДТП, возмещать ущерб будут взрослые. В любом случае во всех ситуациях разбирается суд, могут быть привлечены свидетели, если в аварии погибли люди.

Кроме того, при оформлении нарушения сотрудник ГИБДД может дополнительно наказать родителей, отправив материалы административного дела в комиссию по делам несовершеннолетних. В таком случае взрослого ждет еще один дополнительный штраф в 500 рублей.

На скорости легковушка врезалась в дерево.

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