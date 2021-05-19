Погода в Ростове-на-Дону на 19 мая 2021: какой будет среда

В середине недели снова ожидаются дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 19 мая 2021 — прогноз донских синоптиков. В среду в городе снова ожидаются дожди.

Ночью температура воздуха составит плюс 12 — 14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 18 — 20 градусов. Пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 19 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области также прогнозируют осадки. Местами возможны сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы ветра могут достигать 20 — 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 11 — плюс 16 градусов, днем — плюс 16 — плюс 21 градус.