Ливень в Ростове 19 мая 2021: прогноз, последствия, пробки

Осадки начались еще ночью и все еще продолжаются. Фото: ДОБРИЦКИЙ Владимир.

Ливень в Ростове 19 мая 2021: рассказываем, как город переживает непогоду. Еще днем ранее спасатели предупредили жителей донской столицы о шквалистом ветре до 20-23 м/с, осадках и даже грозах. И этот прогноз сегодня оправдался. Донскую столицу заливает уже несколько часов.

Пешком быстрее. Фото: ДОБРИЦКИЙ Владимир.

ДНЕМ - ДО ПЛЮС 17 ГРАДУСОВ

Осадки начались еще ночью и все еще продолжаются. Наиболее сильный дождь продлится минимум около двух часов. Потом он немного поутихнет, но не остановится и будет идти до самого вечера, сообщает сервис «Яндекс. Погода». Также сейчас совсем не по-майски прохладно: утром +14 градусов, днем обещают до +17 градусов, и это после 30-градусой жары на выходных и в начале недели.

Дорожную ситуацию, по состоянию на 7.30, оценивают уже в 5 баллов. В основном дороги свободные, но заторы уже собираются на Вавиловаа, Нагибина, Оганова и Особенной. Крупных заторов можно ожидать, когда большинство людей отправятся на работу и учебу. К 09:00 пробки достигли 9-балльных значений.

Не забывайте зонтики. Фото: ДОБРИЦКИЙ Владимир.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ЛИВНЯ - ПЕШЕХОДЫ

В соцсетях уже появились сообщения о последствиях непогоды. Так, по свидетельству местных жителей, первыми жертвами ливня стали пешеходы. Вполне ожидаемо ливневая канализация не справляется с потоком воды и все течет на дороги и аллеи. Ростовчане жалуются, что, например, по Доломановскому уже нельзя пройти без того, чтобы основательно не промочить ноги.

- Живу на Доломановском три года. Так всегда во время дождя, - написал ростовчанин.

В ответ в комментариях один из пользователей сети пошутил, что скоро в городе нужно будет вызывать «Яндекс. Лодки», вместо такси. А вот оптимистичная жительница южной столицы напомнила, что «этого дождя будет очень не хватать, когда столбики термометров вновь поднимутся и будет + 37 градусов».

НА СКА ДОРОГУ СДЕЛАЛИ, А ЛИВНЕВКУ?

Также сложно сейчас проехать в районе рощи СКА. Водители осторожно преодолевают мокрую трассу, стекла буквально заливает дождь, помогают только дворники. Видео с этой точки города в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» прислали очевидцы.

Пока официальной информации о последствиях стихии от МЧС не поступало. Но непогода совершенно точно разгулялась во всех районах города. Так, в прошлом году от похожего ливня больше всего пострадали Советский, Железнодорожный, Октябрьский и Ленинский районы. Там произошли десятки аварийных ситуаций. Также с высокой вероятностью в Венецию снова превратится территория около Главного железнодорожного вокзала.

В АКСАЕ - ТОЖЕ МОРЕ

Ливень также обрушился и на другие города и районы Дона. Так, например, очевидцы прислали видео мини-океана на Аксайском проспекте. Речь идет об остановке около «Меги». Также заливает батайчан, некоторые сообщают о небольших подтоплениях во дворах.

Судя по данным Гидрометцентра, уже завтра должна установиться более благоприятная погода, По крайней мере, дождей не предвидится. Обещают переменную облачность и постепенное повышение температуры воздуха – к выходным будет уже около +28 градусов.

Утро. Ростов. Фото: Яндекс.Пробки.

8.03 - дорожная ситуация в Ростове уже оценивается в 7 баллов. Появились заторы на Шолохова и Менжинского. Дождь еще идет.

8.33 - крупный затор образовался на проспекте Стачки. По городу произошло уже пять ДТП.

09:11 - Госавтоинспекция Ростовской области обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия - дождь и призывает увеличить дистанцию, боковой интервал, строго соблюдать скоростной режим.

- Во время дождя возможно попадание автомобиля в аквапланирование, - добавили там. - При этом теряется сцепление шин с поверхностью дорожного полотна из-за слоя воды на дороге. Как правило, он возникает, когда автомобиль на слишком большой для текущих условий скорости въезжает в лужу или другое скопление воды. Главная опасность при этом – полная потеря сцепления с дорогой: здесь оно даже ниже, чем на льду, поскольку никакого трения в пятне контакта нет вовсе.