Штормовое предупреждение: на Дону ожидаются ливни и шквалистый ветер

В такую погоду рекомендуют по максимуму сократить пребывание на улице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие часы и до конца суток 17 мая, а также в течение 18 и 19 мая местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В такую погоду жителям Дона рекомендуют находиться в помещениях и по максимуму сократить пребывание на улице. Нельзя парковаться или стоять рядом витринами, под деревьями, рекламными щитам и любыми другими слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер. При ЧП следует звонить по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

Ранее об усилении ветра предупредили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону