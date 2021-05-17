18 и 19 мая в Ростове ожидается сильный ветер

Порывы могут сбить слабоукрепленные конструкции, провода ЛЭП и ветки деревьев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

18 и 19 мая в Ростове ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Ростовчан просят быть особенно внимательными и осторожными. Порывы могут сбить слабоукрепленные конструкции, провода ЛЭП и ветки. Именно поэтому следует держаться подальше от любых легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. Не стоит парковать в таких опасных местах свои машины.

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