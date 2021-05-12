В Ростовской области ураганный ветер вырвал с корнем и повалил большие деревья

Под натиском природы деревья рухнули в самых опасных местах

Вырванные с корнями деревья, поврежденные машины, погнутые дорожные знаки - жители Дона засняли на фото и видео последствия прошедшей стихии. 11 мая под ударом непогоды оказались разные районы региона.

Территории накрыли осадки, но вполне ожидаемо основной урон, конечно же, нанес сильный ветер. Мини-ураган пришел с запада и юго-запада, иногда менял направление. Его порывы местами достигали 23 м/с.

Так, например, разгул непогоды ощутили жители поселка Орловский. Снимки и ролик - свидетельства прошедшего вихря - они прислали их в редакцию «КП - Ростов-на-Дону». Так на кадрах видно, что жертвами ветра стали вполне здоровые на вид, большие деревья.

Под натиском природы они рухнули в самых опасных местах - на детской площадке, аллеях. Одно даже перекрыло проезжую часть. А припаркованная легковушка из-за упавших веток осталась без стекол, ими был усыпан весь салон.

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