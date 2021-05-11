Удар стихии в Волгодонске: рухнувшие от ветра деревья и ветки повредили 5 машин

В разных частях города рухнули целые деревья, падали ветки Фото: группа в Instagram "Типичный Волгодонск"

Сегодня, 11 мая, в Волгодонске с утра шел дождь и хозяйничал сильный ветер, порывы достигали 21 м/c. От удара стихии в разных частях города рухнули целые деревья, падали ветки. Они повредили как минимум 5 легковых машин. Сейчас последствия разгула природы устраняют экстренные службы, сообщили в областном управлении МЧС.

Не остались в стороне и местные жители, в соцсетях люди уже опубликовали фотосвидетельства прошедшего вихря. Так, кроме зеленых насаждений пострадали все слабоукрепленные конструкции. В сети даже появилось фото с погнутым дорожных знаком.

Экстренное извещение о непогоде, которая идет на Ростовскую область, синоптики и МЧС обнародовали еще вчера, 10 мая. Окончание проливных дождей прогнозируют к четвергу.